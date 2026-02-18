Lussich recordó a la productora de "Intrusos" que actúa en "En el barro" y murió antes del estreno de la serie

La grabación de la serie, realizada durante 2024, presentó desafíos adicionales para la actriz. Un problema de salud en un pie estuvo a punto de impedir su participación, pero la producción de la serie decidió esperarla y adaptar el cronograma de rodaje para que pudiera operarse y recuperarse.

A pesar de que Meche aparece en todos los capítulos de esta nueva entrega, el destino impidió que viera el resultado final de su esfuerzo. “Sufrí terriblemente que no se pudo ver. Se murió dos meses antes del estreno de la serie”, confesó Lussich, visiblemente afectado. La emisión de sus escenas en Intrusos sirvió como un reconocimiento a una mujer que, hasta sus últimos días, eligió el humor y la actuación como formas de resiliencia y celebración.