Lussich recordó a la productora de "Intrusos" que actúa en "En el barro" y murió antes del estreno de la serie
El conductor de Intrusos aprovechó el estreno de la serie de Netflix para recordar a su amiga, actriz y productora del magazine. Conocé qué dijo.
El reciente lanzamiento de la segunda temporada de "En el barro" en la plataforma Netflix ha despertado una mezcla de entusiasmo y nostalgia en el ambiente artístico. Dentro de su renovado y amplio elenco, destaca la figura de Meche Portillo, quien fuera una pieza fundamental en la producción de Intrusos y cuya partida en noviembre del año pasado conmovió a sus colegas. Su participación en la ficción carcelaria se ha convertido en un trabajo póstumo, ya que la actriz no llegó a presenciar el estreno de la obra de Sebastián Ortega.
Su amigo íntimo y compañero, Rodrigo Lussich, fue el encargado de brindarle un sentido tributo en la pantalla de América TV. El conductor, recientemente regresado de un viaje a España que le sirvió para procesar la pérdida, describió la profundidad de su vínculo: “Meche es mi amiga de toda la vida. Mi otra mitad. Se murió a fines de noviembre. Se enfermó muy rápidamente y se murió en cuatro días. Conocemos la historia y aquí la homenajeamos”.
El regreso de Portillo a la actuación no fue un proceso sencillo. Tras tres décadas de conocerla en los escenarios como una comediante de gran talento, Lussich relató que Meche sentía temor de retomar la disciplina debido a sus limitaciones físicas. Sus dudas radicaban en la exigencia del set; temía no poder responder ante escenas de acción o motines debido a sus dificultades para movilizarse.
Sin embargo, fue el propio Lussich quien la impulsó a presentarse, llegando incluso a filmar el video del casting en su propia casa. Aunque inicialmente se postuló para el rol que finalmente interpretó Juana Molina, su desempeño impactó tanto a la producción que decidieron crear un papel exclusivamente para ella. Así nació "E.T.", un personaje que forma parte del séquito que rodea a Verónica Llinás junto a otras figuras como Charo López y Lola Berthet.
Sobre su capacidad para transformar la adversidad en arte, Lussich destacó: “Ella le sacaba provecho y hacía reír con eso. Sabía que la gente podía preguntarse si estaba maquillada o si se había puesto una prótesis. Era tan buena haciendo lo que hacía que la gente se olvidaba de eso”.
La grabación de la serie, realizada durante 2024, presentó desafíos adicionales para la actriz. Un problema de salud en un pie estuvo a punto de impedir su participación, pero la producción de la serie decidió esperarla y adaptar el cronograma de rodaje para que pudiera operarse y recuperarse.
A pesar de que Meche aparece en todos los capítulos de esta nueva entrega, el destino impidió que viera el resultado final de su esfuerzo. “Sufrí terriblemente que no se pudo ver. Se murió dos meses antes del estreno de la serie”, confesó Lussich, visiblemente afectado. La emisión de sus escenas en Intrusos sirvió como un reconocimiento a una mujer que, hasta sus últimos días, eligió el humor y la actuación como formas de resiliencia y celebración.
