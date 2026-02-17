Yanina Latorre sorprendió al confesar que le fue infiel a Diego Latorre: "No he sido tan perfecta”

Durante la charla también lanzó una crítica hacia ciertos comportamientos masculinos: “Eso es que omitiste contarme que sos un boludo, habla de inseguridades y de una cosa del macho de querer demostrar que es un macho. Los hombres suelen ser más bol*dos que nosotras, yo no me caliento con un chabón, prefiero tomarme un vino con mis amigas”.

El momento más explosivo llegó cuando habló de sí misma y reveló que tampoco fue completamente fiel: “¿Vos te pensás que no lo hemos hablado? Yo no finjo demencia, tampoco yo he sido tan perfecta, lo que pasa es que no me han descubierto. El tema es ser viva. Alguna vez no me debo haber portado bien, la gente cree que yo cuento todo y yo soy más viva que nadie”.

Luego agregó sin rodeos: “Diego no lo sabe, se está enterando ahora. Él se re enojaría, pero él a mí también me ha perdonado. Nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. No tuve nada, en 30 años de casados un día me calenté con uno y fui, no lo conoce nadie”.

De todos modos, aclaró que su relación no funciona bajo acuerdos abiertos: “Con Diego no abrimos la pareja, hay que aclarar todo acá. No existe la perfección”. Y enseguida matizó: “Obviamente me descubrió, se lo contó una conch*da amiga mía en ese momento. Yo no era famosa, no trabajaba en la tele, esa amiga mía ya no es amiga. Mis hijos sí se están enterando ahora”.

También recordó el escándalo mediático vinculado a Natacha Jaitt y cómo atravesó ese momento: “En el caso de Natacha Jaitt hablé con él y en los medios no quería que me dobleguen, ¿por qué me iba a bajar de mis trabajos por esto? No quería que me gane la noticia, yo no lo sabía y punto. Era una boludez para todo el quilombo mediático que se armó. Lo usaron un poco para vengarse de mí, y yo no había hecho nada”.

Sobre el impacto familiar de aquella exposición pública, la panelista fue contundente: “Lo que más me dolió de eso fueron mis hijos, que a mí nunca me han hecho reproches, pero al padre sí. Tengo un vínculo hermoso con mis hijos, estoy orgullosa de los hijos que crié... A veces le pegan a mis hijos porque no tienen con qué pegarme. Aparte si quieren putear a Lola puteenla por lo que hace ella, no por lo que hago yo. De mi hijo decían que era gay y que yo no lo asumía”.