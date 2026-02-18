Revelaron el verdadero motivo por el que María Becerra dejó de seguir a Emilia Mernes

Etchegoyen explicó que la raíz del conflicto se remonta a los días de Los del Espacio, la banda que en su momento supo brillar y donde ambas cantantes eran parte central de la imagen del grupo. “Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”, detalló, señalando que la disolución de esa amistad dentro del grupo dejó heridas que aún no sanan. “Es imposible no citar a este grupo para hablar de la guerra que hay entre las intérpretes hoy en día. María rompió esas amistades y no vio más a sus excompañeros y eso molestó muchísimo”, agregó, mientras pintaba un cuadro de rivalidades internas y resentimientos acumulados que finalmente salieron a la luz.