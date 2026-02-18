La supuesta doble de la China Suárez que se volvió viral por su impactante parecido
Una influencer comenzó a circular en redes como la posible reemplazante de la actriz en rodajes y desató una ola de comentarios sobre su similitud física.
En las últimas horas, el nombre de María Eugenia "China" Suárez volvió a instalarse en redes sociales, aunque esta vez no por un nuevo proyecto artístico sino por la aparición de una joven influencer que fue señalada como su posible doble en filmaciones. Se trata de Florencia Facch, quien rápidamente se convirtió en tendencia por el notable parecido físico que muchos usuarios destacaron.
La información fue difundida por Najuel Saa, conocido en redes como “La Criti”, quien aseguró que Facch “es la elegida para ser doble de la China Suarez en la escenas que se requiera para series”. Acompañando sus palabras, compartió imágenes comparativas que potenciaron el debate y generaron miles de reacciones en cuestión de minutos.
“Es increíble como se asemeja”, agregó en su publicación, donde además lanzó un dato que no pasó desapercibido: “Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”. Esa afirmación avivó aún más la discusión y dividió opiniones entre quienes consideran que el parecido es asombroso y quienes creen que podría tratarse de retoques digitales o efectos de iluminación.
La actriz, reconocida por trabajos como Hija del fuego y En el barro, no se manifestó públicamente al respecto. Tampoco lo hizo Florencia Facch, quien mantiene su cuenta de Instagram en modo privado desde que el tema tomó dimensión masiva.
En el mundo audiovisual es habitual que figuras reconocidas cuenten con dobles. No solo para escenas de riesgo, sino también para ensayos técnicos, tomas de espaldas o pruebas de cámara que permitan optimizar tiempos de rodaje. Es una práctica instalada desde hace décadas en la industria del cine y la televisión.
Más allá de la veracidad del rumor, lo cierto es que el fenómeno volvió a demostrar el poder de las redes sociales para instalar temas en cuestión de horas. Mientras algunos hablan de “clon” o “gemela”, otros piden cautela antes de confirmar cualquier información. Por ahora, la supuesta doble de la China Suárez sigue siendo un misterio que alimenta la curiosidad digital.
