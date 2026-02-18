La supuesta doble de la China Suárez que se volvió viral por su impactante parecido

image

“Es increíble como se asemeja”, agregó en su publicación, donde además lanzó un dato que no pasó desapercibido: “Flor se sometió a varias intervenciones para lograr el parecido con la actriz”. Esa afirmación avivó aún más la discusión y dividió opiniones entre quienes consideran que el parecido es asombroso y quienes creen que podría tratarse de retoques digitales o efectos de iluminación.