Madonna anuncia Confessions 2, la secuela de su icónico álbum
Veinte años después del lanzamiento de Confessions on a Dancefloor, la reina del pop vuelve a la música con un nuevo disco y guiños a los hits de los 2000.
La reina del pop regresa a la música siete años después de su último disco, Madame X. Madonna volvió al estudio para crear Confessions 2, la continuación de su exitoso álbum Confessions on a Dancefloor, lanzado en 2005, y promete un regreso que hará bailar a sus seguidores.
La artista hizo el anuncio a través de sus redes sociales, contando a todos sus fans que, 20 años después del estreno del original, en 2026 llegará la segunda parte: Confessions 2. Según adelantó, esta nueva producción no solo es un regalo para los seguidores de siempre, sino también un nuevo capítulo en su carrera después de varios años de pausa.
Madonna volvió a trabajar junto a Stuart Price, quien produjo gran parte del álbum original, y además retoma su relación con Warner Records, discográfica que la acompañó durante los primeros 25 años de su carrera. "Estoy feliz de reunirme y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias", expresó la estrella.
A sus 67 años, lejos de pensar en el retiro, Madonna retoma su carrera con un guiño a la música de los 2000, abrazando el sonido de hits como Hung Up, Jump, Sorry y Get Together, y promete hacer bailar nuevamente a toda una generación de fans que sigue atenta a cada paso de la diva del pop.
