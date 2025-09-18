Dolores Fonzi estrena "Belén", una película que nos debemos como sociedad

belén pelicula

Pero, si hay algo que tiene de especial "Belén" es que, más allá de su historia real, no se trata de "aborto sí o aborto no", sino todo lo contrario. No es una película de militancia, es una película que rompe el esquema de una sociedad derrumbada por el acoso y el maltrato. Es una historia, además, que se enfoca en cómo una injusticia puede cambiar cuando no se es indiferente ante la falta de empatía, de respeto.

Es de esas películas que hay que ver para entender, para respetar y acompañar, de esas que te movilizan y te reafirman que abuso de poder para con las mujeres se viven en todos los ámbitos, incluso en aquellos que deberían cuidarte. Pero cuando una persona mira a lo que es invisible para muchos, como hace Soledad Deza, la historia cambia y la fuerza también.

La mirada es firme y es un reencuentro con una lucha que en el último tiempo fue más que pisoteada y por la que todavía quedan muchas cosas por hacer. También es una historia que sucedió en nuestro propio país con el toque especial de que a Belén no se la victimiza, sino todo lo contrario. Dolores Fonzi con Laura Paredes como coguionista le dieron una voz, una presencia y una emoción a esta protagonista para mostrar su firmeza, su lucha y también su búsqueda por la justicia y Camila Plaate encontró esa esencia, esa representación e hizo algo mágico. A su vez, ofrece una actuación matizada que evita la victimización, logrando una interpretación exquisita y conmovedora.

"Belén", sin dudas, es una película inteligente, fuerte y emocionante que no solo vuelve a poner en pie lo idílico del cine argentino, sino que también reafirma a Dolores Fonzi como una de las directoras con un camino brillante perfilándose a ser lo mejor de la dirección de Argentina. Efectivamente esta es una película que tiene que llegar a todos los aspectos de la sociedad y no pasar por debajo porque, además, es la historia que marcó un antes y un después en la legalización del aborto.

Belén Prime Video

El film de Fonzi es una obra potente y necesaria, un recordatorio de que las injusticias del pasado no pueden ser olvidadas, y un testimonio de que el activismo y la perseverancia pueden, finalmente, revertir las más crueles violencias médicas, obstétricas y judiciales. Porque eso le pasó a Belén, simplemente por ser mujer y pobre. En definitiva, "Belén" es más que una película, es un acto de conciencia a través del arte sobre la crudeza que pasa por debajo si no abrimos los ojos.