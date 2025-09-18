Estefi Berardi quedó expuesta tras criticar la reacción de Flor Jazmín Peña ante lo dicho por Agustín Franzoni

En ese contexto, Débora D’Amato fue contundente: “No es gracioso”. Por su parte, Flor de la V también expresó su desconcierto: “Él dijo ‘tengo videos de una ex’ y pusieron la música de Luzu. ¿Y por qué al otro día tiene que pedir disculpas?”.

Berardi intentó darle contexto a la situación, aunque dejó en claro que eso no significaba justificarlo: “Ellos estaban jugando un juego muy bol... y esta gente no tiene consciencia de la repercusión de lo que dicen. Al día siguiente él pidió disculpas por el hate que se comió”. Sin embargo, D’Amato no compartió la visión de su compañera y cerró con firmeza: “Nena, alguien que dice que tiene guardadas fotos tuyas en bolas es amenazante”.