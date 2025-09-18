Estefi Berardi quedó expuesta tras criticar la reacción de Flor Jazmín Peña ante lo dicho por Agustín Franzoni
La panelista se pronunció sobre la polémica que envuelve a la bailarina y su expareja, luego de que él insinuara que todavía conservaba videos íntimos suyos.
Estefi Berardi se metió en la controversia que surgió entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni y generó un nuevo debate mediático. La panelista cuestionó la reacción de la bailarina, quien aseguró que llevará a su ex a la Justicia tras las declaraciones de él, en las que dejó entrever que posee fotos y videos íntimos de la artista.
“Me parece una exageración lo que dijo Flor Jazmín. Yo no puedo juzgar lo que siente ella, pero no creo que él la haya amenazado. Agustín Franzoni no lo dijo con maldad”, aseguró Berardi durante su participación en Los Profesionales.
La polémica se encendió luego de que el influencer hiciera un comentario que despertó el repudio de varios colegas. “Tengo un par de videitos que no voy a borrar. No los borro ni en pedo… En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados”, lanzó Franzoni durante una dinámica en vivo, generando rechazo inmediato.
En ese contexto, Débora D’Amato fue contundente: “No es gracioso”. Por su parte, Flor de la V también expresó su desconcierto: “Él dijo ‘tengo videos de una ex’ y pusieron la música de Luzu. ¿Y por qué al otro día tiene que pedir disculpas?”.
Berardi intentó darle contexto a la situación, aunque dejó en claro que eso no significaba justificarlo: “Ellos estaban jugando un juego muy bol... y esta gente no tiene consciencia de la repercusión de lo que dicen. Al día siguiente él pidió disculpas por el hate que se comió”. Sin embargo, D’Amato no compartió la visión de su compañera y cerró con firmeza: “Nena, alguien que dice que tiene guardadas fotos tuyas en bolas es amenazante”.
