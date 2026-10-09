Maia Reficco habló de su ruptura amorosa con Franco Colapinto: reveló por qué se separaron

“Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos. Yo qué sé. No tengo mucho más que decir. Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, explicó. La frase dejó en evidencia que la distancia fue uno de los factores que marcaron el vínculo.

Colapinto desarrolla su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial, con viajes frecuentes y un calendario internacional exigente. Reficco, por su parte, también se encuentra enfocada en sus proyectos artísticos y en una etapa de crecimiento profesional.

La actriz no atribuyó la ruptura a una pelea puntual ni señaló a terceros como responsables del final de la relación. Por el contrario, eligió hablar de las dificultades que implica sostener un romance cuando las obligaciones laborales y los kilómetros de distancia ocupan buena parte de la rutina.

Franco Colapinto y su novia Maia Reficco en el Gran Premio de Miami.

“No creo que volvamos en el futuro”: la definición de Maia

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Reficco habló sobre la posibilidad de una reconciliación con Colapinto. Si bien destacó el cariño que siente por él, su respuesta fue clara al ser consultada sobre un eventual regreso.

“Es una persona que amé mucho”, sostuvo la artista, antes de cerrar la puerta a una posible segunda oportunidad: “No creo que volvamos en el futuro”.

De esta manera, la actriz puso fin a las especulaciones sobre una eventual vuelta de la pareja. Su declaración también mostró que, pese a la separación, no buscó generar polémicas ni cuestionar al piloto, sino explicar que ambos tomaron caminos diferentes.