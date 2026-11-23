A qué hora cae un diluvio con lluvias y tormentas este martes: zonas alcanzadas por alerta amarillo y naranja
Luego de un fin de semana inestable en algunas partes del país, el Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos por lluvias y tormentas fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta meteorológico por lluvias intensas, tormentas fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para este martes 24 de noviembre, fenómeno que abarcará a amplios sectores de 12 provincias del norte y centro argentino, y que podría convertirse en un diluvio.
Mientras que rige un alerta amarillo para áreas de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y La Rioja, el nivel de advertencia sube a alerta naranja en zonas específicas de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa.
De acuerdo con el cronograma del organismo oficial, el mal tiempo se desarrollará principalmente durante horas de la madrugada y la mañana de este martes en la mayor parte de la región alcanzada, aunque en el caso de Formosa, Chaco y Misiones la inestabilidad persistirá y se extenderá durante la tarde y hasta la noche.
Qué advierte el SMN para las zonas bajo alerta amarillo y alerta naranja por lluvias y tormentas
Según el reporte técnico del Servicio Meteorológico Nacional, los fenómenos presentarán distinta severidad según el nivel de riesgo establecido para cada sector:
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Alerta amarillo: el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Alerta naranja: el área será afectada por tormentas aisladas fuertes y/o severas, con abundante caída de agua, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Para estos distritos se prevén precipitaciones acumuladas entre 70 y 100 milímetros, registros que también podrían superarse de manera localizada.
En el centro del país, en tanto, el SMN no tiene avisos. En Buenos Aires, por caso, la mini semana inicia con buenas condiciones del clima y se mantienen las temperaturas altas pero agradables.
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