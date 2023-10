Maluma anunció que será papá en pleno show: el video inédito

maluma

Tras saludar a sus seguidores, a sus familiares, a sus amigos y a su novia, en las pantallas apareció el video de su tema “Procura” “Tantos años buscando el amor por fuera y no me he dado cuenta que, estaba ahí al ladito mío. Te amo, mi vida”, dijo el artista.

En el video se puede ver el momento en que la pareja se entera que serán padres y el instante en que se lo cuentan a sus familiares. También revelan que será una nena, lanzando humo de color rosa e indican que probablemente se llamará Paris, por una joya que luce Susana con ese nombre.