Autopsia de Ana Lía Corte: cómo murió la mujer de 52 años que estuvo 18 días desaparecida en Bariloche
La mujer de 52 años estuvo tres semanas desaparecida hasta que localizaron su cuerpo en el barrio Arrayanes de Bariloche. La intemperie hizo lo suyo.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro está un poco más cerca de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que estuvo 18 días desaparecida antes de que las autoridades hallaran sus restos en el barrio Arrayanes de Bariloche.
Como primera medida la fiscalía ordenó la autopsia a los restos encontrados el martes de esta semana en el fondo de un barranco en la zona de La Barda, y en un informe preliminar difundido en las últimas horas consta que la mujer sufrió "un paro cardíaco no traumático".
"Los restos no presentaban indicios de criminalidad y el estado general en que fue hallado el cuerpo es resultado de la acción de animales presentes en la zona", confirmaron fuentes del MPF de Río Negro citadas por el diario Clarín.
El análisis de los restos de Ana Lía fue clave para descartar la comisión de un crimen: la identificación oficial se logró con las impresiones dactilares, aunque sus familiares pudieron reconocer los objetos con los que fueron hallados.
A última hora de este miércoles la Justicia de Río Negro le entregó los restos a la familia.
Datos sensibles sobre el caso
La Justicia de Río Negro aún no dio por terminada la investigación formal sobre la desaparición y muerte de Ana Lía.
El informe de la autopsia aportó certezas sobre cómo ocurrió el deceso, y ahora se sabe que los elementos del clima y el terreno se encargaron de dejar sus restos en el estado en que fueron hallados.
Ana Lía Corte era buscada desde el 8 de mayo pasado, cuando la vieron subir a un colectivo de la línea 51 en el barrio Melipal de Bariloche. La mujer vestía ropa de abrigo y llevaba una mochila, lo que daba a pensar que saldría a hacer senderismo.
Un antecedente de 2021 le dio la pauta a sus allegados de que "buscaría esconderse", como señaló un amigo de la familia en declaraciones a Diario Río Negro.
"El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren", indicó Gabriel Bondel, amigo de la familia, al medio local.
Hasta la fecha la mujer estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio.
"Lo mismo pasó en 2021 cuando desapareció. Se fue a la costa del lago, pero en esa ocasión apareció enseguida. Ahora la falta de noticias hace todo muy difícil", comentó el amigo de la familia antes de confirmarse el triste hallazgo.
Apenas fueron localizados los restos de Ana Lía la Justicia de Río Negro montó un operativo con efectivos de la Comisaría 28 de Bariloche, la Policía Científica, la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).
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