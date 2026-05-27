Autopsia de Ana Lía Corte: cómo murió la mujer de 52 años que estuvo 18 días desaparecida en Bariloche

Datos sensibles sobre el caso

La Justicia de Río Negro aún no dio por terminada la investigación formal sobre la desaparición y muerte de Ana Lía.

El informe de la autopsia aportó certezas sobre cómo ocurrió el deceso, y ahora se sabe que los elementos del clima y el terreno se encargaron de dejar sus restos en el estado en que fueron hallados.

Ana Lía Corte era buscada desde el 8 de mayo pasado, cuando la vieron subir a un colectivo de la línea 51 en el barrio Melipal de Bariloche. La mujer vestía ropa de abrigo y llevaba una mochila, lo que daba a pensar que saldría a hacer senderismo.

Un antecedente de 2021 le dio la pauta a sus allegados de que "buscaría esconderse", como señaló un amigo de la familia en declaraciones a Diario Río Negro.

"El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren", indicó Gabriel Bondel, amigo de la familia, al medio local.

esposo ana lia Milton Marques despidió a su esposa con un mensaje lleno de amor y gratitud.

Hasta la fecha la mujer estaba en tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio.

"Lo mismo pasó en 2021 cuando desapareció. Se fue a la costa del lago, pero en esa ocasión apareció enseguida. Ahora la falta de noticias hace todo muy difícil", comentó el amigo de la familia antes de confirmarse el triste hallazgo.

Apenas fueron localizados los restos de Ana Lía la Justicia de Río Negro montó un operativo con efectivos de la Comisaría 28 de Bariloche, la Policía Científica, la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).