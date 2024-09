Marcela Pagano habló tras los rumores luego de la ruptura entre Pampita y García Moritán

Además, Ángel De Brito agregó que podría haber otra mujer involucrada: “Habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura. Es el fin de la carrera política de Moritán, porque Pampita sale con el rifle y se termina Moritán para siempre”.

Yanina Latorre también intervino afirmando: “Pasaron cosas también el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum... Le encontraron mensajes el año pasado con una periodista en pleno Bailando. No sé si consumaron”, haciendo referencia a una periodista relacionada con la política.

Qué dijo Marcela Pagano tras ser señalada como la tercera en discordia

Ante estos rumores, Marcela Pagano rompió el silencio y aclaró la situación a Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo. Brey explicó: “Me comuniqué ayer con Marcela porque me llamó la atención la noticia. También me llamó la atención la supuesta separación de Pampita y Moritán porque los vimos juntos el fin de semana en un evento con Barby y Burlando, bailando abrazados. Nos llama la atención eso, y mucho más que Pagano aparezca como la tercera en discordia”.

Pagano negó rotundamente los rumores y Brey añadió: “Ella está embarazada de siete meses y medio. Obviamente, la noticia no le cae bien, especialmente por la situación en la que se encuentra. Los conoce a ambos, incluso los ha entrevistado en varias oportunidades, tanto juntos como por separado, desde cuando entrevistaba a personalidades del espectáculo y la política”.