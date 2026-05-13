La reacción de Marley tras los comentarios de Florencia Peña sobre Santiago del Moro: "Creo que ahora..."

En medio de la charla, la cronista recordó un momento que había llamado la atención durante la última entrega de los Martín Fierro, cuando Del Moro evitó saludarlo pese a que Marley estaba sentado junto a Susana Giménez. Lejos de mostrarse molesto, el conductor respondió con ironía: "Ahora con lo que se está armando, no le va a quedar otra que saludarme, creo que ahora me va a saludar primero".

Antes de cerrar, Marley volvió a remarcar que no existe enojo de su parte y hasta contó cómo vivió aquel episodio en la ceremonia. "Estaba al lado de Susana ese día y por eso me causó gracia. Fue ella que me dijo que no me saludó, pero no sé por qué. No tengo problema, no me cae mal", concluyó.