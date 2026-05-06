Marcela Pagano denunció que Manuel Adorni recibió al menos 3 millones de dólares en una billetera virtual

casa adorni

Y sentenció: "recuerden $LIBRA y recuerden que hay una presunción de facturación. Yo denuncié en la justicia que Adorni es el cajero de Karina, de la misma manera que Javier Lanari es el bolsero de Adorni".

"No vaya a ser que este número (dijo haciendo el tres con los dedos) empiece a circular de la mano de Adorni después de $LIBRA, eso en una wallet por una operación, una operación" siguió y concluyó: "si hay vocación de investigar están los datos en la justicia, una wallet ya está".

El jefe de Gabinete y vocero presidencial es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, luego de que se conociera el vertiginoso incremento de su patrimonio desde que desembarcó en la Casa Rosada que incluye la compra de numerosas y lujosas propiedades y viajes que realizó en los dos últimos años a destinos exclusivos, que son catalogados como incongruentes por su tipo de ingreso mensual y ahorros declarados.

Manuel Adorni y Betina Angeletti Manuel Adorni y Betina Angeletti