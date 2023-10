El terrible error en vivo de Marcelo Tinelli: "Se me nubla la vista..."

Marcelo claramente se lo tomó de un solo trago, diciendo “voy a hacer un fondo blanco, con todo lo que me pasó este fin de semana” .

tinelli.png

Tinelli comenzó a darse cuenta de que la bebida lo había dejado “grogui” y entonces trató de sentirse mejor luego de marearse, lo que lo llevó a pedir un vaso con agua.

Tiempo después, el conductor reconoció que apenas se podía mantener en pie. “¡Cómo me pegó este trago que me diste, te juro que no sé qué carajo estoy diciendo!”, dijo.

Para colmo, minutos más tarde, Marcelo se dio cuenta de un gran error. “Se me nubla la vista… ¡No podía tomar! Mañana tengo un estudio de sangre anual. ¡Que pelot…, no podía tomar! ¡Qué bol…! Me acabo de dar cuenta. Vengo desde las 8 cuidándome”, reconoció.