Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mostraron juntos en un evento: "Estás muy linda"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa juntos en un evento: "A mi ella me encanta"

A lo que Marcelo afirmó: "¿Por qué no? A mí ella me encanta, lo digo en todos lados, se lo digo a ella en la cara también. Totalmente, me parece una mujer muy atractiva, inteligente, sensible. No nos conocemos tanto, pero digo, si se da, se dará", sostuvo con seguridad.

Ante el interrogante sobre si iban a tener una salida ellos dos solos, Marcelo contestó: "En cualquier momento... El otro día la invité unos gin tonics".

Finalmente, el cronista le preguntó al conductor si estaba con poco tiempo, pero Tinelli -rápidamente y para que no queden dudas- respondió: "No, tiempo para ella tengo... en algún momento". En ese instante, Milett dijo: "Las cosas si se tienen que dar, se van a dar, no hay que apurar absolutamente nada, porque nadie está apurado".

Tras lo cual, el duelo de LaFlia la interrumpió para decirle: "Estás muy linda".

¿Confirmarán?