Marcelo Tinelli y Momi Giardina se reencontraron tras confirmar que tuvieron un romance

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCelePistan%2Fstatus%2F1717729823303291340%3Ft%3D_oHdPMoRzphsVNNzoxdKBw&s=19&partner=&hide_thread=false Pampita: mis mejores amigas viven en tu edificio y dicen que la ven muy seguido a Momi

Tinelli: es amiga de mis hijas

Pampita: ¿pero tus hijas no están de viaje?#LAM #Bailando2023 pic.twitter.com/OYoRRpncXL — CeleS (@CelePistan) October 27, 2023

“No, ¿por qué se va a poner celosa…?”, contestó Tinelli, mientras la mamá de Juli Castro se hacía la desentendida de la pregunta. Y entonces Moria fue a más y, sin vueltas, disparó: “Yo escuché que vos dijiste ´con Marcelo salimos un montón hace rato´”

"Me puse nerviosa, me tiembla la mano. Es verdad que nos vimos muchas veces porque soy amiga de sus hijas y lo conozco a él, trabajé con él y todo, y por eso lo conté. Es mentira que salimos", se defendió Momi Giardina.

Pero Pampita, que no la iba a dejar zafar así nomás, insistió: "Yo tengo muchas amigas en el edificio y me dicen que Momi va muy seguido". "No es que niego que conozco la casa, la conozco por sus hijas”, se excusó la humorista.