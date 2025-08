Marcos Camino explicó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: "No podíamos arriesgarnos"

En diálogo con El Litoral, Camino aclaró que la desvinculación no respondió a conflictos personales, sino a un delicado contexto de salud. “Nosotros no hablamos absolutamente con nadie hasta ahora. Es la primera vez que damos nuestra versión, porque se dijeron muchas mentiras. A mí me duele porque soy amigo de Rubén desde hace muchos años. Se dijo que le debíamos plata o que era un empleado, y nada de eso es verdad”, expresó el acordeonista.