Revelan que liberaron de culpa y cargo a María Fernanda Callejón por una denuncia de su ex

Durante su programa, Juan Etchegoyen comenzó: “Quiero arrancar el programa con una novedad importante en la causa de Ricky Diotto contra María Fernanda Callejon”. Luego, agregó: “En su momento, el ex de la famosa la había denunciado por extorsión y amenazas y según me cuentan fuentes judiciales, Fernanda ha sido sobreseída en primera instancia aunque el fallo no está firme del todo aún pero todo indica que la decisión será esa”.