Los escandalosos audios de Mariana Nannis sobre la muerte de la mamá de Claudio Caniggia

En las últimas horas, en LAM publicaron audios reveladores que mostrarían otra cara de la historia. En los mismos, se escucha a Mariana Nannis responsabilizar al Pájaro y a su exfamilia política por el trágico desenlace. “Siempre que lo llamaba él mandaba a decir que no estaba porque no quería hablar con ella. A él le importaba un carajo”, disparó.

En otro mensaje de voz, Nannis añadió: “La madre se suicidó por culpa de la familia de él, o sea no por culpa mía. No sean hipócritas, o los argentinos no quieren ver las cosas, pero nadie sabe que él no llamaba a la madre. La madre llamaba y el tipo nunca la quería atender”.

Los polémicos audios de Mariana Nannis

