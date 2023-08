El comentario político de Mariano Closs que entusiasma a los seguidores de Javier Milei

"Milei se los va a llevar puesto a todos justamente por eso. Desde los medios muchachos no fuercen más porque no compra la gente. La gente no es sonsa”, manifestó ante la sorpresa de sus compañeros de programa.

Los seguidores de Javier Milei reaccionaron positivamente en las redes, muchos con la frase “Bienvenido Mariano Closs a las Fuerzas del Cielo”.

closs milei

Los posteos de los libertarios para Closs

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagustinromm%2Fstatus%2F1694014807886692858&partner=&hide_thread=false Bienvenido Mariano Closs a las Fuerzas del Cielo pic.twitter.com/nuzJVr4m4s — Agustín Romo (@agustinromm) August 22, 2023

