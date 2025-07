Mario Pergolini confesó la crítica de Rodrigo Lussich que más lo molestó: "¡Gordo me tiró!"

El conductor reveló la dureza de los comentarios recibidos. “Me han dicho de todo. Me han reboleado piedras. Está bien, yo he reboleado piedras. Cuando reboleás piedras te vuelven adoquines. Así es la vida, me la banco. Pero no hagan ‘ahhhh’”, expresó, haciendo una autocrítica sobre su propia trayectoria de confrontación mediática. Al ser consultado sobre si había recibido algún comentario positivo, la respuesta de Pergolini fue contundente: “Ninguno me tiró buena onda. Nada, eh: hombres, mujeres, más o menos. Nada”.

La crítica que más le dolió a Pergolini: "Viejo, Aburguesado y Gordo"

Mario Pergolini confesó que la crítica que más le dolió fue la de Rodrigo Lussich. Acto seguido, proyectó en pantalla un clip donde el periodista de espectáculos manifestó: “Y ahora aburguesado, con la panza un poco más crecida en el sentido que ya en un punto sos un señor un poco más grande, no por la panza en sí misma sino porque es un señor que ya peina canas, está con el habano, el whisky y la zapan y dice ‘no te preguntaré nada incómodo’, what?”.

lusich pergolini

Al regresar del video, Mario se llevó las manos a la boca y enumeró los señalamientos de Lussich: “Me dijo viejo, aburguesado y gordo me tiró”. A lo que Laila Roth, coconductora del programa, añadió con acidez y humor: “Lo que más bronca me da Mario es que yo era la gorda de este programa. Es como que ni siquiera me dejan ser la uno en eso”.

Finalmente, Pergolini cerró el tema, dejando en claro qué comentario fue el que más lo afectó: “¡Gordo me tiró! Aburguesado puede ser pero gordo me dio por las pelotas para ser sincero ¿No era que no se hablaba mal de los cuerpos?”. La ironía final del conductor, apelando a la sensibilidad actual sobre los comentarios acerca del cuerpo, generó un cierre memorable para el segmento.