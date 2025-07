Mario Pergolini se animó al perreo con Cazzu en su nuevo programa de TV

Mario Pergolini perreo

Luego de recibir algunas indicaciones básicas, Mario siguió con sus dudas: “¿Qué hago con las manos? Lo de la mano no va, ¿no? ¿Esto se hace o no? Manteca, manteca, manteca. ¿Manteca, manteca? Ni sabía que tenía nombre”, comentó, con humor. “No sería un ridículo, porque volví a la tele. Es más ridículo que eso, no va a haber”, agregó.

Finalmente, el conductor se animó a moverse: “¡Ya, va, va, va! Me entusiasmé, me entusiasmé. ¡No, no! ¡Che! Esto es todo lo que yo puedo mover. Todo lo que yo me puedo mover es esto. No se rían”, pidió entre risas.

Tras hacer unos movimientos, Pergolini dejó una reflexión inesperada de Pergolini sobre su vínculo con el baile: “Nunca he tenido la gracia. La de bailar es la que menos tengo y es una de las que más me hubiese gustado”.

Y concluyó con una frase tan sincera como provocadora: “Yo creo, y lo digo en serio, que bailar, baila nada más que la gente feliz. La gente no feliz no puede bailar. Y yo básicamente soy un infeliz, entonces”.