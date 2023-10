Marixa Balli contra Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Él es mujeriego"

Luego la reina de la "cachaca" enloqueció al resto del staff al contar detalles de su romance con el conductor hace varios años atrás: "Yo fui a Punta del Este con Marcelo y no me saqué ni una foto. Esto fue cuando ya había redes sociales y fotos".

Y añadió: "Yo siempre la pasé bien, sino no hubiese estado. Siempre me llevé muy bien con él. Siempre voy a ser respetuosa, no tengo nada en contra que decir", sumó.

Respecto a por qué no volvería con Tinelli, sentenció contundente: "No confío en Marcelo, y no estaría más con una persona en la que no confío. Es mujeriego, olvidate, lo conozco".

Marcelo Tinelli.png

¿Marcelo Tinelli y Milett Figueroa están saliendo?

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa desprenden sensualidad cada vez que se cruzan en la pista del Bailando 2023. Ambos niegan que la buena onda trascienda del show pero, en medio de rumores de romance y viaje juntos a Uruguay, el conductor -al parecer- rompió el silencio.

La periodista Mercedes Ninci dio la información en diálogo con Marcelo Polino en "Polino Auténtico" y declaró: "Hay romance confirmado. Está de luna de miel".

"Tu jefe está de luna de miel, sí. Marcelo Tinelli está de luna de miel en Punta del Este, eso no sería ninguna novedad, obvio. ¡Está con Milett Figueroa en Punta del Este, en su casa!", aseguró Ninci. Y sumó: "Él viajó en un vuelo privado, ella viajó en un vuelo regular, pero no viajó a Punta del Este, viajó a Montevideo. La fueron buscar en un auto. ¿Y dónde está parando ella? En la casa de él, hay romance confirmado".

Milet.jpg

Marcelo Tinelli hizo un descargo en su cuenta de Instagram para desmentir el rumor y aclaró que está en Punta del Este junto con su primo, Luciano "El Tirri": "Cómo andan. Aquí estamos el Tirri, acá estamos solos, tranquilos. No sé qué andan diciendo por ahí, no tengo ni idea. Acá estamos pasándola bien, viendo amigos. En un cumpleaños de amigos que nos invitaron este fin de semana. Los dos solos acá, felices. Les mando un beso gigante", expresó el dueño de La Flia a través de un video en sus historias de Instagram.

"Esta es la realidad por la que estamos acá y me encanta disfrutar a mi primo, al que amo profundamente. Ya somos como una pareja, medio extraña, pero bueno, estamos pasándola bien, solos acá los dos. Así que estamos felices, gracias a todos. Besos, los quiero", cerró contundente.

En medio de las versiones, Milett Figueroa también dio una nota para "LAM" y negó rotundamente tener un vínculo amoroso con Marcelo Tinelli. Hizo referencia a la foto que se viralizó donde está usando la misma gorra que el conductor y dijo: "Yo no fui a Punta del Este, fui a Montevideo. Me imaginaba que iban a decir algo así. No tiene nada de malo... pero tampoco está bueno que quieran dejarme así a mí".

Milet foto viral.jpg

"Me están perjudicando en mi trabajo. El jurado puede pensar que me estoy comportando como una diva... me perjudican. Me parece muy injusto como me quieren dejar. Fui a Montevideo a conocer, tengo amigas que tienen familia y me llevaron", sentenció molesta.

Y reflexionó pícara: "Cuando haya noticias, les contaré, seré la primera en informarles todo. El amor no se oculta, ¿para qué? Actualmente estoy soltera y creo que Marcelo también... pero no pasa nada. Hay conexión natural, pero de previa", cerró.