Martín Fierro de TV: red carpet, todos los ganadores y minuto a minuto de la ceremonia

Live Blog Post

A qué hora y cómo ver los Martín Fierro de TV

La amplia transmisión especial de Telefe comenzará a las 17 con La previa, bajo la conducción de Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, dará inicio la esperada alfombra roja, que tendrá como anfitriones a una gran cantidad de figuras, incluyendo a Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

La cobertura no se limitará a la pantalla tradicional. La transmisión online a través de Streams Telefe arrancará a las 18, con un equipo digital que incluye a Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Las figuras de realities también tendrán su espacio: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón, mientras que Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego. Además, Kennys Palacios cubrirá el evento para Fuera de Joda y Lapré, y Fefe Bongiorno comentará la ceremonia desde los estudios de Telefe.