Santiago del Moro. Foto: Carlos Ventura-Aptra

Santiago del Moro. Foto: Carlos Ventura-Aptra
Martín Fierro de TV: red carpet, todos los ganadores y minuto a minuto de la ceremonia
Este lunes 29 de septiembre tuvo lugar una nueva edición de los premios que celebran lo mejor de la televisión argentina. Todos los detalles.

Los Martín Fierro 2025 de la TV tuvieron lugar este lunes desde el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago del Moro y la transmisión de Telefe, además de medios de streaming.

Más allá del glamour de la red carpet, la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que constó de 35 ternas, suscitó diversas críticas y controversias sobre la elección de los nominados, y por supuesto, de los ganadores.

La estrategia de APTRA de nominar a una gran cantidad de estrellas para asegurar su presencia en la ceremonia fue un punto de debate.

Santiago del Moro. Foto: Carlos Ventura-Aptra

Minuto a minuto de los Martín Fierro de TV

Sorpresa total: Santiago del Moro ganó el Martín Fierro de Oro

El conductor se quedó con el premio mayor en la ceremonia. Lo anunció él mismo.

Santiago del Moro. Foto: Carlos Ventura-Aptra

Producción integral

Telenueve Central – elnueve, ganó su terna.

Cultural /educativo

Argentina de Película – América TV, ganó su terna.

Programa de servicios

ADN Buena Salud - Televisión Pública, ganó su terna.

Labor en conducción masculina

Santiago del Moro, Gran Hermano, Telefe, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972863119748734980?t=zPHPs8okcXs1p_rIGlG20w&s=19&partner=&hide_thread=false
Big show

BakeOff Famosos, Telefe, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972862069935366335?t=5vwh7UBGopnhDam1evVLQA&s=19&partner=&hide_thread=false
Actor protagonista de ficción

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece), ganó su terna.

Live Blog Post

El papelón de Susana Giménez en los Martín Fierro

La conductora volvió a dar de qué hablar en su paso por el escenario.

Lehttps://www.minutouno.com/espectaculos/el-papelon-susana-gimenez-los-martin-fierro-le-cambio-el-nombre-luck-ra-n6196462e más acá

Labor periodística femenina

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve) ganó en su terna.

Live Blog Post

Periodístico

LAM, América TV, ganó en su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972860952803524792?t=D0nyaA2eLCpT0DwF_HVSzA&s=19&partner=&hide_thread=false
Ficción

Margarita-Telefe, ganó en su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972860504776266192?t=Vysa7MnbasxoZn8NouEVVA&s=19&partner=&hide_thread=false
Entretenimientos

Ahora Caigo, Eltrece, Darío Barassi, ganó en su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972860299335135505?t=PJ5QrnjkjpWZ8PJMp5As_Q&s=19&partner=&hide_thread=false
Conmovedor homenaje a Jorge Lanata

Durante los Martín Fierro, APTRA recordó al periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972854305959940166?t=5_HloLlkQLzfQ6DQ-jsd6Q&s=19&partner=&hide_thread=false
Noticiero nocturno

Telenoche, Eltrece, ganaron en su terna.

Humorístico y de actualidad

Pasó en América, América, con Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli, ganaron en su terna.

Live Blog Post

Susana Giménez, Telefe, ganó en su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972850612380262893?t=AFilMLMrDIGQMuiZ1qrGkQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Labor humorística

Peto Menahem, (La Noche Perfecta – eltrece)

Autor/guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece).

Live Blog Post

Lucas Arecco, LAM y Cantando 2024, América, ganó en su terna.

Live Blog Post

Lola Abraldes, Margarita, Personaje Daisy, ganó en su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972847133578387797?t=5pCYovc3qKsx7-WTrbsGZw&s=19&partner=&hide_thread=false

Mejor magazine

DDM, Mariana Fabbiani, América TV. Ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972845884942795244?t=LzGs8Rrgzd5nT0lEE06fkQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor jurado

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis- BakeOff Famosos, Telefe, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972845193826316344?t=rc466V_9ZIDjQgIhZa_qxg&s=19&partner=&hide_thread=false
El homenaje de los que ya no están en los Martín Fierro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972841376589942897?t=Nh2AuUxzwOtFcPhZgCrjRg&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor labor periodística masculina

Rodolfo Barili, Telefe Noticias, Telefe se queda con el galardón a Mejor Labor Periodística Masculina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972839082469539882?t=8BrcKNa166jrxIqGSQ40UQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor actriz protagonista de ficción

Macedo, Isabel (Margarita – @telefe) gana en la terna de Mejor Actriz Protaginista de Ficción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972837732704477340?t=bXMC2W5sXdNzPZsH1LbZZQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor dirección de ficción

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece) ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972836610304884941?t=w-1h617qCpcp3fhLkmpEFw&s=19&partner=&hide_thread=false

Mejor reality

Gran Hermano, Telefe, Santiago del Moro, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972836500812493111?t=YR440-Pa4Vrs6Lj6ZRF53A&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor programa de interés general

Susana Giménez - Telefe, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972834904015593648?s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – @telefe) se queda con el reconocimiento a la labor de Actiz de Reparto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972833827509694781?t=f8C0fo97XrC1Rsn6oQv-xA&s=19&partner=&hide_thread=false
Telefe transmitirá el Mundial 2026

En la entrega de premios Martín Fierro, confirmaron el canal pasará los partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972833131024502798?t=cOPNg7aGkPMK2hBqwMdfkA&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor Branded content

Gran Bartender (Gancia – @Poggi – @telefe) ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972831715551830142?t=WsUIHZmna51dgPEHueMh_g&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor programa de gastronomía

Qué Mañana! - elnueve, ganó su terna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972829859236962420?t=SKQdybw3hmrstkgJMPfCqQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor programa deportivo

Copa América – @telefe, ganó su terna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972829222084206709?t=8iR8ugMPiDkliZX9CRnfig&s=19&partner=&hide_thread=false
Las palabras de Mirtha Legrand tras ser homenajeada en los Martín Fierro

“Ay, qué emoción, dios mío. ¿Me creen si les digo que no sabía nada de todo esto?”, se sinceró.

“Les quiero agradecer muchísimo. Que le he dado mi vida a esta profesión es cierto. He empezado a los 14 años”, resaltó.

“Este es el número 42. No lo tomen como una vanidad. Simplemente es una observación”, resaltó con el premio en la mano. “Me siento feliz de haber venido”. Tras agradecer a todos los canales, se permitió el chiste. “En Telefe no trabajé pero los quiero igual”, chicaneó, obviando su paso por la ficción La dueña, de 2012.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972827412950929882?t=MikD_b1xmxaTnMfhOCfnpg&s=19&partner=&hide_thread=false
Emotivo reconocimiento a Mirtha Legrand

En la entrega de premios Martín Fierro, se realizó un homenaje a la diva de los almuerzos por su exitosa trayectoria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972826769368420816?t=VNFrRzwHBuysoclwX3MvEw&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor actor de reparto

Marco Antonio Caponi (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece) ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972824473402511694?t=8WF9Zr4GyexIrotXs19JNg&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor programa de viajes/ turismo

Resto del Mundo – eltrece, con Fede Bal, ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972823212552786224?t=vf_i_vNGVU8bboO4sQEBAA&s=19&partner=&hide_thread=false

Mejor noticiero diurno

El Noticiero de la Gente – @telefe ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972822926089928807?t=VG1R9QnK9d8GPKEI3Dwvnw&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor cronista / movilero

Quiroz, Oliver (A la Tarde – América) ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972821291674862017?t=oinoEBcsz0zMHTmkrLmL6Q&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor aviso publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre – Agencia GUT ganó su terna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972820134050873508?t=Q7eL79Ur52vr4y6YYTyJ_A&s=19&partner=&hide_thread=false

Mejor programa musical

Planeta 9 - elnueve ganó su terna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972818551238164924?t=BLKT2OthCKDwZvIMlGi_ng&s=19&partner=&hide_thread=false
Mejor panelista

Kavlin, David (Todas las Tardes – elnueve) ganó su terna

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972817582517567620?t=azNGEIV9OBJYd0nIht0r8g&s=19&partner=&hide_thread=false
Comenzó la entrega de premios Martín Fierro

La ceremonia que reconoce a las mejores producciones de televisión del último año empezó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972816309583778270?t=EU41bK81ocWkhZulZjWgHw&s=19&partner=&hide_thread=false
Susana Giménez y Mirtha Legrand se encontraron en los Martín Fierro

Las divas se reunieron en la alfombra roja y protagonizaron uno de los grandes momentos de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972814239069806853?t=3Kz_iq_AECFBCqVoh1wg7A&s=19&partner=&hide_thread=false
Pampita sorprendió con su atuendo en la ceremonia

En medio de una situación personal complicada, la modelo dijo presente en los Martín Fierro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972812686736949668?t=XjaXynsF8J-NwrCDCzpO2w&s=19&partner=&hide_thread=false
Con un particular look, Wanda Nara llegó a la Alfombra Roja

La mediática llegó a la entrega de premios y es una de las candidatas a ganar el Oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972812379885871109?t=kH_xKdgAjXKokTmMcai65g&s=19&partner=&hide_thread=false
Momi Giardina se cayó en los Martín Fierro

La bailarina e influencer fue la encargada de inaugurar los bloopers de la noche.

Lee más de lo que ocurrió acá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972808039746224239?t=Ytl9TiSSGE5GQYyYp1rUtQ&s=19&partner=&hide_thread=false
Ángela Leiva llegó a la Alfombra Roja y se lució cantando

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972795886024430066?t=SLfq-CsWHg4_AX-9LnjEEg&s=19&partner=&hide_thread=false
Así llegó el elenco de "Margarita" a los Martín Fierro

Los protagonistas de la serie de Cris Morena llegaron a la ceremonia y son grandes candidatos a quedarse con el Oro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972793348009111750?t=I1UXn348XHzcXxew151UGw&s=19&partner=&hide_thread=false
Maria del Cerro pasó por la Alfombra Roja

Una de las protagonistas de la serie "Margarita" dijo presente en la ceremonia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972791473931264069?t=RQXPtA2CgXZQd4PtGF_bYw&s=19&partner=&hide_thread=false
Santiago Algorta llegó a los Martín Fierro

El ganador de Gran Hermano pasó por la alfombra roja ante de la entrega de premios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972789273242853727?t=KsSG1VaQXJZBR6FHs9VDjA&s=19&partner=&hide_thread=false
Comenzó la Alfombra Roja en los Martín Fierro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1972784244318486992?t=9sJAGT93wVo0T47wpAaKow&s=19&partner=&hide_thread=false
Los nominados a los Martín Fierro 2025

  • Mejor reality

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Cantando 2024 (América TV)

  • Mejor ficción

Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

El método (elnueve)

Margarita (Telefe)

El encargado (eltrece)

Guillermo Francella y Gabriel Goity en El Encargado 3 (Disney +)

  • Mejor programa periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

  • Mejor programa humorístico/de actualidad

Bendita (elnueve)

Pares de comedia (NET)

Pasó en América (América)

  • Mejor programa deportivo

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública)

Carburando (eltrece)

Copa América (Telefe)

Copa CONMEBOL Libertadores (Telefe)

  • Mejor noticiero diurno

Telenueve al mediodía (elnueve)

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

  • Mejor noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

  • Mejor programa de interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (elnueve)

Susana Giménez (Telefe)

  • Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de sábado (América)

Planeta 9 (elnueve)

  • Mejor magazine

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

DDM (América)

Mañanísima (eltrece)

  • Mejor programa cultural/educativo

Argentina de película (América)

Proyecto Tierras (Telefe)

Tecno Tendencias (América)

  • Mejor programa de entretenimientos

Los 8 escalones (eltrece)

Ahora caigo (eltrece)

Escape perfecto (Telefe)

  • Mejor big show

Bake Off Famosos (Telefe)

Noche al Dente (América)

La noche perfecta (eltrece)

  • Mejor programa de gastronomía

Comer para creer (América)

¡Qué mañana! (elnueve)

Ariel en su salsa (Telefe)

  • Mejor programa de viajes/turismo

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (elnueve)

  • Mejor programa de servicios

ADN buena salud (Televisión Pública)

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

  • Mejores jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular, por Bake Off Famosos (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, por Cantando 2024 (América)

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz, por El gran premio de la cocina (eltrece)

  • Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

  • Mejor labor en conducción femenina

Verónica Lozano, por Cortá por Lozano (Telefe)

Wanda Nara, por Bake Off Famosos (Telefe)

Pamela David, por Desayuno Americano (América)

Mariana Fabbiani, por DDM (América)

Susana Giménez, por Susana Giménez (Telefe)

Juana Viale, por Almorzando con Juana (eltrece)

  • Mejor labor en conducción masculina

Guido Kaczka, por Los 8 escalones (eltrece)

Iván de Pineda por Escape perfecto e Iván de viaje (Telefe)

Darío Barassi, por Ahora Caigo (eltrece)

Santiago Del Moro por Gran Hermano (Telefe)

Darío Barassi al frente de Ahora caigo, por eltrece

  • Mejor labor periodística femenina

Soledad Larghi, por América Noticias (América)

Carolina Amoroso, por Telenoche (eltrece)

Gisele Sousa Dias, por Telefe Noticias (Telefe)

Romina Manguel, por Opinión Pública (elnueve)

  • Mejor labor periodística masculina

Claudio Rígoli, por Telenueve Central (elnueve)

Rodolfo Barili, por Telefe Noticias (Telefe)

Nelson Castro, por Telenoche (eltrece)

  • Mejor cronista/movilero

Cecilia Insinga, por Arriba Argentinos y Mediodía Noticias (eltrece)

Oliver Quiroz, por A la tarde (América)

Daniel Roggiano, por El Noticiero de la Gente (Telefe)

Roberto Funes Ugarte, por A la Barbarossa (Telefe)

  • Mejor panelista

Luis Bremer, por A la tarde (América)

Pía Shaw, por A la Barbarossa (Telefe)

Diego García Sáez, por Todas las tardes (elnueve)

David Cavlin, por Todas las tardes (elnueve)

  • Mejor actriz protagonista de ficción

Natalia Oreiro, por Santa Evita e Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Carla Peterson, por Terapia Alternativa (eltrece)

Isabel Macedo, por Margarita (Telefe)

  • Mejor actor protagonista en ficción

Benjamín Vicuña, por Terapia Alternativa (eltrece)

Gabriel Goity, por El encargado (eltrece)

Guillermo Francella por El encargado (eltrece)

  • Mejor actriz de reparto

Katja Alemann, por Cris Miró (ella) (eltrece)

Romina Gaetani, por Buenos chicos (eltrece)

Verónica Llinás, por El fin del amor (eltrece)

Julia Calvo, por Margarita (Telefe)

  • Mejor actor de reparto

Alejandro Awada, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Marco Antonio Caponi, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Rafael Ferro, por Margarita (Telefe)

  • Revelación

Lola Abraldes, por Margarita (Telefe)

Mora Bianchi, por Margarita (Telefe)

Ramiro Spangenberg, por Margarita (Telefe)

  • Mejor labor humorística

Peto Menahem, por La noche perfecta (eltrece)

Marcos “Bicho” Gómez, por Zona Mixta Mañana (Televisión Pública)

Nazareno Mottola, por La Peña de Morfi y Susana Giménez (Telefe)

  • Mejor autor/guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Leandro Calderone y Cris Morena, por Margarita (Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros, por El encargado (eltrece)

  • Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari, por Margarita (Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein, por Iosi, el espía arrepentido (eltrece)

Javier Van De Couter y Martín Vatenberg, por Cris Miró (Ella) (eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat, por El encargado (eltrece)

  • Mejor director de no ficción

Lucas Arecco, por LAM y Cantando 2024 (América)

Fernando Emiliozzi, por Bake Off Famosos (Telefe)

Ramiro Vicente, por Telefe Noticias (Telefe)

Sergio Zaraza, por Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

  • Mejor Aviso Publicitario

“Contexto argentino”, Mercado Libre (Agencia Gut)

“Felicitá”, Preferido Molinos Río de la Plata (Agencia La América)

“Historias argentinas”, Renault (Agencia Publicis)

“Ver Netflix”, Netlix (Agencia Isla)

  • Mejor producción integral

Survivor, Expedición Robinson (Telefe)

Bake Off Famosos (Telefe)

Telenueve Central (elnueve)

A qué hora y cómo ver los Martín Fierro de TV

La amplia transmisión especial de Telefe comenzará a las 17 con La previa, bajo la conducción de Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, dará inicio la esperada alfombra roja, que tendrá como anfitriones a una gran cantidad de figuras, incluyendo a Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo, y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

La cobertura no se limitará a la pantalla tradicional. La transmisión online a través de Streams Telefe arrancará a las 18, con un equipo digital que incluye a Grego Rossello, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Las figuras de realities también tendrán su espacio: Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar mostrarán los detalles desde el interior del salón, mientras que Diego Poggi entrevistará a los ganadores y Grego Rossello realizará una edición especial de su ciclo Ferné con Grego. Además, Kennys Palacios cubrirá el evento para Fuera de Joda y Lapré, y Fefe Bongiorno comentará la ceremonia desde los estudios de Telefe.

