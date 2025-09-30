Los memes de los premios Martín Fierro y las reacciones por el Oro para Santiago del Moro
Las redes sociales estallaron con la transmisión de la ceremonia y las burlas no tardaron en aparecer.
Este lunes se llevó a cabo una nueva entrega de los premios Martín Fierro. La ceremonia realizada en el Hotel Hilton contó con la presencia de importantes figuras que deseaban ser galardonadas.
Bloopers, errores, emoción, esta entrega tuvo de todo. Y para coronar, las redes sociales jugaron su papel. Como era de esperarse, los usuarios no tardaron en hacer memes sobre lo que estaba ocurriendo en la transmisión.
Sin embargo, sobre el final del programa, el que se convirtió en tendencia fue Santiago del Moro por ganar el Martín Fierro de Oro.
Es que esta decisión de APTRA llamó la atención y la gente no dudó en demostrarlo en las redes dejando diferentes comentarios al respecto.
Memes y reacciones por los Martín Fierro
Telefe confirmó cuándo regresa Gran Hermano
Después de una edición más que emocionante, Gran Hermano se prepara para volver a la pantalla de Telefe y comenzar una nueva temporada de la mano de Santiago del Moro.
Como suele ocurrir, el conductor fue dando pistas de lo que se vendrá y de los cambios que pueden llegar a realizarse en el juego.
En esta oportunidad, Del Moro y la producción del canal de las pelotas decidieron que el momento de confirmar la fecha de regreso a la pantalla sería este lunes en la entrega de los premios Martín Fierro.
En un clima muy festivo, se comunicó al público que en febrero del 2026 vuelve Gran Hermano y las puertas de la casa más famosa del mundo se abrirán para recibir a nuevos participantes.
