Rating: Telefe arrasa con los premios Martín Fierro 2025 de la TV
La ceremonia de premiación de la TV tiene altos niveles de audiencia, con picos en los que cuadriplica a la competencia.
Los premios Martín Fierro 2025 de la televisión argentina, organizados por APTRA, se celebran este lunes 29 de septiembre en el Hotel Hilton, con Santiago del Moro como conductor y la transmisión de Telefe; y un rating impresionante.
Más allá del "glamour" de la "red carpet", la entrega de premios de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), que consta de 35 ternas, suscitó diversas críticas y controversias sobre la elección de los nominados, algo que al parecer no hizo mella en la audiencia.
La estrategia de APTRA de nominar a una gran cantidad de estrellas para asegurar su presencia en la ceremonia fue un punto de debate. Sin embargo, el público lo eligió para que el canal de las pelotas ganara con comodidad el rating.
Cómo le fue en el rating a los Martín Fierro 2025 de TV
Tras la previa y la alfombra roja, Telefe inició la premiación con poco más de 10 puntos de rating, superando a la competencia, con Telenoche en poco más de 4.
Con el correr de la ceremonia, la audiencia fue en claro ascenso para lograr cifras impactantes. Cerca de las 22 horas, Telefe arrasaba con picos de 18 puntos de rating, contra los poco más de 4 de El Trece con Buenas Noches Familia.
NOTA EN DESARROLLO
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario