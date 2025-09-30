Murió Adriana Aizenberg, emblemática actriz de cine, TV y teatro

Además, la actriz formó parte del elenco de "El mundo de Antonio Gasalla". El humorista fue, casualmente, una de las figuras recordadas en el segmento in memoriam de los Martín Fierro, segundos antes de que la Asociación Argentina de Actores informara el fallecimiento de Aizenberg en sus redes sociales.

"Con profunda tristeza despedimos a Adriana Aizenberg", confirmó la Asociación Argentina de Actores, que no solo la despidió como una gran artista, sino también como una comprometida dirigente, ya que la actriz integró el Secretariado Mutual de la Asociación Argentina de Actores entre 1996 y 1998.

La trayectoria de Adriana Aizenberg

En teatro participó en numerosas producciones, entre ellas "La señorita de Tacna", "Fausto", "Seis personajes en busca de un autor", "Venecia", "El violinista en el tejado", "Extraños en un tren" y "La calle 42".

En cine dejó su huella en títulos emblemáticos como "La Raulito", "Plata dulce", "Mundo grúa", "El abrazo partido", "Derecho de familia", "El amigo alemán" y "Los delincuentes".

En televisión y en producciones para plataformas también fue parte de decenas de ficciones: "Poliladron", "Mujeres asesinas", "Los exitosos Pells", "Vulnerables", "Amas de casa desesperadas", "Signos", "Loco por vos", "El encargado" y "Planners", entre muchas otras.