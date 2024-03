"X-Men 97": diversión, emoción y el regreso de un Marvel a toda honra

A ver, para aquellos que no estén encantados con el presente de series de Marvel, hay que recordar que los mutantes, sobre todo los X-Men eran ya una serie de los 90 incluso antes de que Hugh Jackman y Ryan Reynolds se conviertan en Wolverine y Deadpool. Y a pesar de que a su regreso no le tenía fe, en especial porque es nuevamente animación, entendí que prejuzgar una producción por su portada, no tiene ninguna gracia en este mundo.