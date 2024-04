Las fuertes menciones de Taylor Swift a su ex Joe Alwyn en su nuevo disco

taylor swift

Menciones de Taylor Swift a su ex

En la canción “So Long, London”, Taylor se despide explícitamente de la ciudad de Londres. Pero el trasfondo es que fue el lugar que sirvió como escenario principal de su relación con Alwyn. Algunos fragmentos de la letra carecen de sutilezas. "Y tú dices que abandoné el barco, pero me estaba hundiendo con él", dice. Y agrega: "Mis nudillos blancos por agarrarme con todas mis fuerzas a tu resentimiento silencioso".

Tampoco faltan importantes referencias a la niebla de Londres y sus escasos días de sol. En el mismo sentido, la teoría de que fue el actor inglés quien finalizó el vínculo cobra terreno en “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”, donde, palabras más palabras menos, Taylor da entender que Alwyn se asustó de que la relación sea para siempre. "Las voces en su cabeza conjuraron la lluvia para acabar con nuestros días más salvajes", asegura en la primera estrofa.

En “Down Bad” también le reprocha que decidiera por su cuenta que era mejor seguir caminos separados, pensando que era “romántico dejarme a salvo y abandonada".

Por último, en “Fresh Out the Slammer”, Taylor Swift habla de la sensación de aislamiento mientras se iba distanciando de su pareja y de su eventual huida hacia delante para empezar una historia nueva con otra persona: "Yo ya he cumplido mi condena".

Las canciones dirigidas a Joe Alwyn

“So Long, London”

Embed - So Long, London

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

Embed - My Boy Only Breaks His Favorite Toys

“Down Bad”

Embed - Down Bad

“Fresh Out the Slammer”

Embed - Fresh Out The Slammer