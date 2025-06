Massacre salió a apoyar a Cristina Kirchner en el festejo de Olga en el Planetario

Uno de los momentos destacados del día lo protagonizó la banda Massacre. Al finalizar su show y antes de tocar el último tema, Walas, el cantante de la banda, lanzó una frase que resonó entre el público: "Hay un filósofo no me acuerdo si era Sócrates que dijo no empecemos con las proscripciones porque sino se muere la Democracia, puede ser Aristóteles también".

Miles de jóvenes cataron contra Javier Milei en un evento de Olga en el Planetario: "El que no salta..."

Sonó el Himno en la fiesta de aniversario del canal de streaming, y luego Migue Granados y compañía se sorprendieron con los fuertes cánticos contra el Presidente.

Mientras el presidente Javier Milei continúa paseando por Europa junto a su hermana Karina y su delegación; este domingo fue blanco de cánticos en su contra durante un evento organizado por el canal de streaming Olga en el Planetario del barrio porteo de Palermo.

Más de 30.000 personas participan de los festejos por los 2 años del canal de streaming. Olga organizó este evento que incluye a todas las figuras del canal y que contó con diferentes shows, como Kapanga y Los Caballeros de la Quema.

Por iniciativa de los conductores, en un momento sonó el Himno Nacional Argentino en las inmediaciones del Planetario, en un momento por demás emotivo.

Una vez que finalizó el Himno, los conductores casi no podían hablar porque sus voces eran tapadas por los cánticos contra el libertario. "Mile, basura, vos sos la dictadura", se escuchó un largo rato, mientras que luego pasaron a "El que no salta, votó a Milei".

Entre algunas caras incómodas, Homero Pettinato llegó a acotar que escuchaba canciones contra Elon Musk.