Estalla en redes: "Milei, si tenés tanto huevo, competí con Cristina en las urnas que te..."

"Le quiero decir a Javier Milei. Si tenés huevos, competí con Cristina en las urnas que te vamos a meter la motosierra POR EL CULO", sostuvo Ascúa en un segmento que ya estalla en redes sociales.

La exmandataria atribuyó el movimiento judicial a su decisión de competir en un distrito clave del conurbano, y también recordó cuando Perón, en 1962, se postuló desde el exilio como parte del armado con el Frente Justicialista de Liberación. “Cada uno tiene que estar donde puede servir mejor”, señaló.

Durante su discurso, realizó varias denuncias sobre persecución judicial y dejó una frase que repitió más de una vez durante la jornada: “Me quieren muerta o presa, absolutamente”.

Y agregó: “No hay que enojarse, pero sí estar atentos. Desde que anuncié mi candidatura empezaron a pedir por todos lados que me metan presa. ¿Por qué no compiten y me ganan? Mirá cómo tiemblo”, lanzó con ironía.

También se refirió a la situación económica y fue directa: “Milei dice que el problema es que no hay plata, pero el problema es que no hay dólares. Y los que están, no van a salir del colchón si seguimos así”.

Para Cristina, el problema no es solo de gestión, sino del modelo. “Un país no se construye cerrando el Garrahan. Hay que pensar un nuevo Estado, más eficiente y que esté cerca de la gente”, propuso.

Además, la exmandataria se encargó de hacer una defensa de su etapa en el poder. "En ese país se podía ahorrar, cambiar el auto, poner un aire. No era Disney, pero era un país mejor”, recordó. Y fue más allá: “Desde que están los ‘honestos’, la gente vive cada vez peor”.

Sobre el final, y en contacto con la prensa, volvió sobre el mismo eje: “Podrán meterme presa, pero no van a poder evitar que vuelva el pueblo. Hay una identidad que no se borra, por más que quieran”.