Problemas en el cumpleaños de Matías Alé: le robaron a un invitado durante la fiesta

"Fijate si no se cayó en ningún lado. ¿Pero en qué momento? ¿Recién?", se lo escucha decir a Alé, mientras el resto de los invitados trataba de entender lo que ocurría.

"¿Alguien se agarró un teléfono? ¿No está en la bolsa? Llama a ver si suena", siguió diciendo. Pero, lamentablemente, le informaban que el dispositivo ya estaba apagado.

Lejos de terminar ahí, el artista siguió consultando: "Chicos, alguien que se haya agarrado un teléfono que no sea de él. Somos todos conocidos, así que no creo que haya sucedido. Somos todos amigos, ¿Lo agarró alguien?".

Desde la distancia, parecen darle descripciones de una persona que estaba presente en el festejo, pero que se habría ido al momento de agarrar el celular. "No se preocupen porque hay fotos de todos. Debe haber cámaras acá, lo vamos a recuperar. No se preocupen ", cerró Matías Alé sin poder creer lo que estaba ocurriendo.

Se robaron un celular en el cumpleaños de Matias Ale.

Matias no lo puede creer

Matias no lo puede creer pic.twitter.com/cQsooC5Bva — La Criti (@LaCritiok) August 14, 2024

Muy enamorados: Matías Alé confirmó la fecha de casamiento con su novia Martina

Matías Alé reveló este jueves cuándo se casará con su novia Martina Vignolo, tras su pedido en medio de la fiesta del Martín Fierro Federal, y aseguró que van a "federalizar" su boda.

El actor y su futura esposa estuvieron en el programa Re Despierto y anunciaron la fecha del casamiento. Ambos contaron cómo se conocieron y cómo será la gran fiesta que se avecina.

"Las cosas se dan como se tienen que dar. Si te pasa, sucede y se conectan las almas. A nosotros nos pasó varias veces, que nos hemos mirado durante 15 segundos en silencio y nos conectamos con el alma. Por eso dije que si, nos merecemos esto", dijo el actor.

Martina fue la encargada de revelar la fecha del casamiento: "Va a ser el 25 de octubre de 2025″, respondió la joven de tiene 22 años. "Nos gusta el número y nos gusta el 10″, agregó Alé.

El actor dijo que piensa hacer varias fiestas porque su idea de federalizar su boda. "Uno de los tantos casamientos que vamos a tener va a ser en Mendoza, porque va a ser un casamiento federal, por todo el país, como el Martín Fierro", había comentado en una charla en Intrusos el actor días atrás.

Y Alé explicó: "Es que esto me lo gané por la conducción que hice en Córdoba, entonces me voy a casar en Córdoba; Martu es de Mar del Plata, nos vamos a casar ahí; yo soy de Buenos Aires y lo voy a hacer en la Bombonera... Y en Mendoza también. Además, no me entran todos mis amigos. Hace 25 años que estoy en el medio".