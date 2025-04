Max anunció la tercera temporada de "The Last of Us" con Pedro Pascal y Bella Ramsey

Eso sí, por más de que todavía se desconoce qué tanto tardarán en el estreno de los próximos episodios de "The Last of Us" o, mismo, una posible fecha de estreno, la emoción sobre esta noticia ya conmovió a todos los fans. De todas maneras, por el momento, el foco continúa puesto en la segunda temporada.

the last of us Foto: (Max)

Qué esperar de los nuevos episodios de "The Last of Us"

Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven envueltos en un conflicto entre ellos y con un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

El elenco que regresa incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El elenco nuevo previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara también participa como estrella invitada.