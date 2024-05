The Last of Us: Max anunció el estreno de la temporada 2

Embed - The Last of Us | Tráiler oficial | Español subtitulado | HBO Max

Después de la huelga de actores y guionistas que paralizó Hollywood durante meses, finalmente el elenco de "The Last of Us" al completo ya se encuentra en el set. De hecho, así lo anunció Max con la publicación de las primeras imágenes de los actores protagonistas en el set. Y esto no solamente incluye a Pedro Pascal, sino que Bella Ramsey también se prepara para regresar como Ellie pese a que se sospechó que la actriz sería modificada debido a que, en la historia original, ella va creciendo.