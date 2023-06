El gracioso video de Michael Bublé imitando a La Sirenita

Lo cierto es que el esposo de Lopilato no se quedó afuera de la fiebre por la nueva versión de La Sirenita e hizo su propia versión de una de las canciones más icónica de la película, “Part of Your World”.

“Finalmente llevé a mis hijos a ver La sirenita. Creo que tuvo un fuerte impacto sobre mí”, escribió el músico sobre el video de TikTok en el que se lo puede ver haciendo el lipsync de esta canción, metido en el agua y sacando diferentes objetos absurdos desde la profundidad.

VIDEO Así imitó Michael Bublé a La Sirenita

sirenito.mp4