KNAK cierra la era "Positivo" y anticipa su nueva etapa: “Estoy entrando en una versión más libre de mí”

“Siento que Positivo apareció en un momento donde necesitaba volver a conectar conmigo mismo y con la forma en la que veía las cosas. Venía pasando por muchos cambios personales y emocionales, y necesitaba hacer un disco que no se sintiera solamente como una colección de temas, sino como una energía”, explicó.

Y agregó: “Creo que lo más expuesto que quedó fue mi manera de sentir. Hay canciones donde hablo desde un lugar mucho más vulnerable, más humano, sin intentar esconder contradicciones o inseguridades. Me animé a mostrarme más real, y siento que la gente conectó justamente por eso”.

El final de una etapa… y el comienzo de otra

La presentación en Niceto marcará también un punto de quiebre artístico. Después de una etapa de exploración y búsqueda, el músico asegura que hoy está atravesando una versión distinta de sí mismo.

“Creo que dejo atrás una etapa de mucha búsqueda. POSITIVO me ayudó a bajar muchos cambios, a entender a dónde quiero ir artísticamente y también me dio mucha confianza”, sostuvo.

Pero eso no es todo. Según adelantó, lo nuevo vendrá con otra energía: “Ahora siento que estoy entrando en una versión más libre de mí. Más madura, más conectada con mis raíces y menos pendiente de encajar en algo”.

Embed - Knak on Instagram: "BUENOS AIRES LAS PALABRAS NO ALCANZAN. otro año + la sala estuvo llena. #POSITIVO" View this post on Instagram

El regreso a su esencia

Dentro de una escena urbana que cambia constantemente, KNAK asegura que su principal objetivo siempre fue evolucionar sin perder lo que lo hizo conectar con el público desde el principio.

“Creo que la clave es no estar persiguiendo algo todo el tiempo. Me gusta experimentar, pero siempre tengo que sentir que me representa”, explicó.

En ese sentido, el artista adelantó que el próximo material tendrá una impronta mucho más conectada con su esencia original.

“Estoy reconectando con mi lado más genuino, más trapero. Con el sonido con el que mucha gente conectó conmigo al principio. Hoy vuelvo a eso desde otro lugar, con más experiencia y con más claridad sobre quién soy”, reveló.

“ORGÁNIKO”, la palabra que define lo que viene

Al momento de resumir esta nueva etapa en una sola palabra, KNAK no dudó.

“El próximo 15 de mayo, KNAK volverá a subirse a un escenario de Buenos Aires . De volver a algo más real, más humano y más conectado conmigo”.

Con esa premisa, el artista uruguayo se prepara para una noche que no solo funcionará como despedida de una etapa clave, sino también como el primer vistazo de una evolución artística que promete llevarlo todavía más lejos.