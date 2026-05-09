El Mató vuelve a Buenos Aires con un show masivo
La banda liderada por Santiago Motorizado regresará a la Ciudad con una presentación especial en uno de los escenarios más importantes del país.
El Mató a un Policía Motorizado vuelve a Buenos Aires con un show de gran escala en el Movistar Arena, en lo que promete ser uno de los recitales más convocantes de la temporada para el indie argentino. El grupo platense se presentará el sábado 19 de septiembre de 2026, en un concierto que forma parte de una etapa de fuerte actividad en vivo y consolidación internacional, tras varios años de giras por Europa y Latinoamérica.
La banda liderada por Santiago Motorizado llega a este show en un momento de madurez artística, con un repertorio que combina clásicos de toda su trayectoria con material más reciente, en un formato pensado para grandes arenas.
El regreso al Movistar Arena no es casual: se trata de un escenario donde ya han demostrado su crecimiento de convocatoria, con funciones agotadas en sus últimas visitas a la Capital Federal. Ahora, el objetivo vuelve a ser el mismo: un show multitudinario, con puesta renovada y un recorrido amplio por su discografía.
Con este nuevo recital, El Mató reafirma su lugar como una de las bandas más importantes de la escena alternativa argentina, con una base de seguidores que creció de manera sostenida tanto en el país como en el exterior. Las entradas están disponibles a través de los canales oficiales del estadio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario