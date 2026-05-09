El Mató vuelve a Buenos Aires con un show masivo

El Mató a un Policía Motorizado vuelve a Buenos Aires con un show de gran escala en el Movistar Arena, en lo que promete ser uno de los recitales más convocantes de la temporada para el indie argentino. El grupo platense se presentará el sábado 19 de septiembre de 2026, en un concierto que forma parte de una etapa de fuerte actividad en vivo y consolidación internacional, tras varios años de giras por Europa y Latinoamérica.