Milett Figueroa confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli: "Estamos muy bien"

milett

Fue en ese momento de la conversación cuando Milett Figueroa confirmó sin rodeos la pregunta clave: si se había concretado la reconciliación con Marcelo Tinelli, después de que él mismo anunciara la ruptura semanas atrás.

“Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, dejó en claro la modelo.

Visiblemente feliz, concluyó su testimonio señalando la importancia del diálogo en la pareja: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”. Con estas palabras, Milett Figueroa confirmó que la pareja dejó atrás el pequeño conflicto que surgió tras iniciar su relación durante las grabaciones del Bailando 2023.