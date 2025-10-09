Milett Figueroa confirmó su reconciliación con Marcelo Tinelli: "Estamos muy bien"
Luego de una breve crisis, la modelo confirmó que viaja a Perú con el conductor y su familia para filmar la nueva temporada del reality.
La incertidumbre sobre el estado de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegó a su fin. Después de que el conductor argentino anunciara su separación en su nuevo programa de streaming, la modelo peruana confirmó en primera persona la reconciliación amorosa con Tinelli.
Antes de partir hacia Perú en compañía de Marcelo, la modelo habló con el equipo de LAM (América TV) y dejó en claro que la pareja se encuentra “muy bien” a nivel sentimental. Milett admitió que las diferencias forman parte de cualquier relación, pero destacó que el amor prevalece.
Con una amplia sonrisa, Milett se refirió al viaje que emprenderán juntos a su país natal, donde grabarán imágenes para la segunda temporada del reality de Marcelo Tinelli y su familia, que se verá en una plataforma de streaming.
“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, declaró la modelo ante las cámaras de Ángel de Brito.
Milett confirmó que será la anfitriona en su país, pero se mostró reservada sobre los detalles del rodaje. “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, se limitó a comentar.
Fue en ese momento de la conversación cuando Milett Figueroa confirmó sin rodeos la pregunta clave: si se había concretado la reconciliación con Marcelo Tinelli, después de que él mismo anunciara la ruptura semanas atrás.
“Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, dejó en claro la modelo.
Visiblemente feliz, concluyó su testimonio señalando la importancia del diálogo en la pareja: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”. Con estas palabras, Milett Figueroa confirmó que la pareja dejó atrás el pequeño conflicto que surgió tras iniciar su relación durante las grabaciones del Bailando 2023.
