Nico Vázquez y Dai Fernández, cada vez más cerca de blanquear su relación

En tanto, Marcela Tauro sumó un dato que generó sorpresa: “Viviana Canosa los vio en un ascensor y estaban besándose”.

Lo que Nico Vázquez dijo sobre Dai Fernández en medio de los rumores

Tras su ruptura con Gimena Accardi, el actor habló sobre su trabajo en Rocky y se refirió con afecto a su compañera.

“Vi mucho talento, es una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó. Le tenía que llegar ahora, evidentemente”, expresó el actor.

Durante esa charla, un gesto entre ambos llamó la atención: mientras Dai se emocionaba por las palabras de Nico, él le tomó la mano con cariño.

“Voy a llorar”, dijo Dai entre risas, y Nico respondió: “No te quiero hacer llorar, pero es la verdad”.

Un intercambio que, con el tiempo, habría anticipado lo que hoy muchos confirman: el comienzo de una nueva historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández.