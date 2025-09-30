Toda la verdad sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: qué pasó
Según Juan Etchegoyen, la ruptura no estaría completamente cerrada y aún quedarían conversaciones pendientes entre la expareja.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa anunciaron su separación en los últimos días, luego de varios rumores de crisis, y según informó Juan Etchegoyen, todavía no se habrían definido todos los detalles de la ruptura. A pesar de la comunicación pública del conductor en su programa de streaming, Etchegoyen indicó que la historia no estaría completamente cerrada y que la pareja mantiene asuntos pendientes por resolver.
“Ustedes saben que en los últimos días Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa pero según tengo entendido no está todo cerrado todavía”, aseguró el periodista, señalando que Tinelli y Figueroa aún deben mantener una última conversación que podría definir la situación final de la relación. Según la información difundida, la decisión del conductor de anunciar la separación públicamente podría haber respondido más a cuestiones laborales que personales.
“A mí me hablan de un apuro que tuvo Marcelo por cuestiones laborales más que personales. Me cuentan que Marcelo y Milett sienten y necesitan una última charla”, agregó Etchegoyen, precisando que la ruptura aún no está completamente acordada entre ambos. Esto deja abierta la posibilidad de nuevos intercambios entre la pareja antes de que todo quede definitivamente definido.
El periodista también destacó que hay proyectos familiares y profesionales vinculados a la pareja que podrían verse afectados por la separación, como la serie “Los Tinelli” y el viaje planeado de la familia a Lima, Perú. Estos elementos generan un contexto adicional que, según Etchegoyen, todavía requiere ser resuelto, más allá del anuncio realizado en el programa de streaming que resultó exitoso para Tinelli.
