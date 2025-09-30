Toda la verdad sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: qué pasó

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa anunciaron su separación en los últimos días, luego de varios rumores de crisis, y según informó Juan Etchegoyen, todavía no se habrían definido todos los detalles de la ruptura. A pesar de la comunicación pública del conductor en su programa de streaming, Etchegoyen indicó que la historia no estaría completamente cerrada y que la pareja mantiene asuntos pendientes por resolver.