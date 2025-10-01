Marcelo Tinelli confirmó que se reconcilió con Milett Figueroa: por qué decidió darse una segunda oportunidad
Tras asegurar que estaba separado de la modelo peruana vía streaming, el conductor ahora contó que volvió a estar en pareja. Mirá lo que dijo.
Las especulaciones alrededor de la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa son, sin lugar a dudas, incontables. Todos los medios y periodistas de espectáculos difunden rumores sobre la situación de quienes parecían estar separados, pero se han reconciliado. Al menos así lo confirmó el reconocido conductor y productor.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Tinelli hizo un mea culpa respecto de su descargo donde dio a entender que había habido una ruptura entre él y su actual novia: "Fue, por ahí, un impulso mío por lo laboral, que no tenía que ver con lo personal, entonces lo acepto... no está mal, al contrario".
En este sentido, puso fin a las múltiples versiones que nacieron a raíz de sus propias palabras: "Seguimos en pareja y estamos muy bien, qué sé yo, yo me siento muy bien... Obvio que yo, hoy por hoy, expuse algo que era más laboral y no tendría que haberlo hecho. Y bueno, ya está, puede pasar".
Sin embargo, Marcelo también se refirió a los rumores y palabreríos alrededor de la relación que tiene con la modelo peruana: "Desde que estamos juntos, siempre hemos todo -según otros- por interés. Siempre, por el reality, por el programa, por el Cantando, uno está interesado, otro por la pantalla, que le daba besos en pantalla por tal cosa, me humillaba ella a mí, yo la humillaba a ella... todos los comentarios han sido así, siempre dicen que ha habido algo de interés o de humillación", señaló, dando a entender que él no se a estar preocupando por estas cuestiones.
Finalmente, los cronistas de los diversos medios que lo interpelaron le agradecieron que se haya detenido a hablar, señalando que Mario Pergolini sale del canal donde trabaja con la moto ya encendida para evitarlos. Ante esto, el conductor dijo: "¿Pergolini maneja moto? ¿Qué se hace el pendejo manejando una moto? Mario, daaaale, bolu... pero no va a salir en la moto, ¿cómo va a salir en la moto? Mario, no está bueno, porque los muchachos están acá, hablá con ellos".
