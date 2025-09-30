Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación de Marcelo Tinelli: "Lo dijo por enojo"
En la previa de los Martín Fierro durante una entrevista con Desayuno Americano, la modelo contó la verdad sobre su separación del conductor.
Tras el anuncio de separación realizado por Marcelo Tinelli después de dos años de relación, Milett Figueroa se refirió por primera vez a la ruptura, dando detalles sobre los motivos que llevaron al quiebre de la pareja. Tinelli había revelado la noticia el 24 de septiembre al aire en su programa de Carnaval Stream, Estamos de Paso, aclarando que si bien "llegaron a un final de ciclo en la relación", su amor por ella no iba a cambiar.
Días después de la confirmación, Figueroa fue entrevistada por Desayuno Americano (América) antes de los Premios Martín Fierro 2025 y esclareció las dudas sobre las causas.
Milett Figueroa explicó que la separación no se debió a un tema sentimental, sino a una diferencia de opinión que escaló hasta una discusión. "Es lo que pasa en todas las parejas. Una discusión de una manera de pensar que la otra persona no estaba de acuerdo y cada uno impuso su pensamiento y hubo un cortocircuito. Él lo explicó, se conversó y todo bien. Fue algo laboral, pero nada grave de nuestra relación", expresó la modelo peruana.
La actriz también dio a entender que la revelación de la ruptura no fue un anuncio consensuado, sino un impulso de Tinelli. "Él dijo algo que se adelantó. Lo dijo por enojo. Como cualquier ser humano se enoja y explota. A él le tocó en el momento que estaba en el streaming y lo lanzó", reveló, agregando que la noticia le resultó sorpresiva.
"Me sorprendió. Como nuestra relación es pública, lo que trato yo es preservar nuestra intimidad. Como te digo, fue algo del trabajo y no un problema de nosotros dos. Fue muy loco eso", deslizó.
En cuanto a los persistentes rumores sobre un tercero en discordia, particularmente el señalamiento a Sabrina Rojas, Milett fue enfática al negar estas versiones. "Siempre hay rumores, dichos, dicen de todo y más, pero respeto cada opinión. Me manejo en esto hace mucho tiempo y estoy acostumbrada a mucha ilusión también", afirmó.
Además, señaló que solo ellos conocen la verdad de su relación: "Solo los dos sabemos lo que pasó en nuestra relación. Lo más fácil siempre es inventar un tercer personaje".
A pesar de detallar los motivos de la separación, Milett Figueroa mantuvo un tono ambiguo, remarcando en varias ocasiones que "estaban bien" antes de la discusión y "estamos conversando muchas cosas. Si estamos tranquilos, todo va a estar bien". Esta postura de no confirmar una ruptura definitiva dejó a la audiencia de Desayuno Americano con la sensación de que aún existe una posibilidad de reconciliación con Marcelo Tinelli.
