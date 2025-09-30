Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación de Marcelo Tinelli: "Lo dijo por enojo"

"Me sorprendió. Como nuestra relación es pública, lo que trato yo es preservar nuestra intimidad. Como te digo, fue algo del trabajo y no un problema de nosotros dos. Fue muy loco eso", deslizó.

En cuanto a los persistentes rumores sobre un tercero en discordia, particularmente el señalamiento a Sabrina Rojas, Milett fue enfática al negar estas versiones. "Siempre hay rumores, dichos, dicen de todo y más, pero respeto cada opinión. Me manejo en esto hace mucho tiempo y estoy acostumbrada a mucha ilusión también", afirmó.

milett

Además, señaló que solo ellos conocen la verdad de su relación: "Solo los dos sabemos lo que pasó en nuestra relación. Lo más fácil siempre es inventar un tercer personaje".

A pesar de detallar los motivos de la separación, Milett Figueroa mantuvo un tono ambiguo, remarcando en varias ocasiones que "estaban bien" antes de la discusión y "estamos conversando muchas cosas. Si estamos tranquilos, todo va a estar bien". Esta postura de no confirmar una ruptura definitiva dejó a la audiencia de Desayuno Americano con la sensación de que aún existe una posibilidad de reconciliación con Marcelo Tinelli.