Papelón en el programa de Mirtha Legrand: Feinmann cruzó a Nacho Viale

Nacho Viale hizo trascender y así se lo contó a sus periodistas preferidos, que Feinmann se había bajado por cuestiones de salud.

Qué dijo Feinmann sobre el programa de Mirtha Legrand

"Nunca me invitaron a esa mesa, nunca me avisaron", sorprendió Feinmann, desmintiendo de ese modo la versión que hizo correr Nacho Viale sobre su salud.

"Es cierto que ayer falté al canal porque no me sentía bien", explicó y luego contó que a último momento lo llamaron pero que no puede ir porque se graba cuando está trabajando en la radio.

"Antes del llamado de Nacho (Viale) nadie me invitó, cómo voy a ir a un lugar a donde no me invitan, además se graba en un horario que estoy trabajando", apuntó