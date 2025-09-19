Operan a Thiago Medina tras su accidente: los detalles de la intervención

La familia de Thiago permanece en el hospital para acompañarlo durante la cirugía y seguir de cerca todas las novedades. En las últimas horas, su hermana Camilota compartió un mensaje en Instagram invitando a sus seguidores a enviarle energía positiva al joven en esta jornada decisiva de su recuperación.

Thiago Medina

Un dato alentador es la gran respuesta de la comunidad, con numerosas personas acercándose al hospital para donar sangre y colaborar con el tratamiento de Medina. Tras esta intervención, los médicos esperan estabilizar su estado y continuar con la recuperación, que seguramente demandará tiempo y cuidados intensivos.

El último parte médico sobre la salud de Thiago Medina

“Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, indica el texto oficial difundido a las 13 de este jueves.

Los médicos aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.