Operan a Thiago Medina tras su accidente: los detalles de la intervención
El ex Gran Hermano fue sometido a una delicada cirugía de tórax para reparar ocho costillas fracturadas luego del accidente de moto que sufrió días atrás.
Thiago Medina atraviesa una jornada clave en su recuperación luego del siniestro vial que protagonizó recientemente con su motocicleta. Tras pasar varios días en observación, los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno decidieron operarlo del tórax.
El exGran Hermano presentó fracturas en ocho costillas y múltiples astillas óseas distribuidas por su cuerpo, pero afortunadamente no tuvo fiebre en las últimas 48 horas, un factor fundamental para autorizar la intervención quirúrgica.
La operación, según detallaron en A la Barbarossa (Telefe), se lleva a cabo con la participación de un equipo interdisciplinario compuesto no solo por médicos del hospital donde se encuentra internado en terapia intensiva, sino también por especialistas de otros nosocomios cercanos. Todos ellos evaluaron el procedimiento y lo aprobaron a través de una Junta Médica Interdisciplinaria, dada la complejidad del caso.
Pía Shaw explicó cómo será la cirugía: “Hay que reparar hueso por hueso con el implante de cada costilla rota, esto va a durar cuatro o cinco horas”. Además, aclaró que es necesario extraer todas las astillas que se encuentran dispersas en su cuerpo. La cantidad de fracturas y el riesgo asociado convierten la operación en un procedimiento de alta complejidad, que requiere precisión y coordinación entre distintos especialistas.
La familia de Thiago permanece en el hospital para acompañarlo durante la cirugía y seguir de cerca todas las novedades. En las últimas horas, su hermana Camilota compartió un mensaje en Instagram invitando a sus seguidores a enviarle energía positiva al joven en esta jornada decisiva de su recuperación.
Un dato alentador es la gran respuesta de la comunidad, con numerosas personas acercándose al hospital para donar sangre y colaborar con el tratamiento de Medina. Tras esta intervención, los médicos esperan estabilizar su estado y continuar con la recuperación, que seguramente demandará tiempo y cuidados intensivos.
El último parte médico sobre la salud de Thiago Medina
“Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, indica el texto oficial difundido a las 13 de este jueves.
Los médicos aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.
