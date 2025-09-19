Karina Jelinek confirmó su separación de Flor Parise: cancelaron la boda

Una historia de amor que no llegó al altar

Karina y Florencia se conocieron en 2017, cuando comenzaron a trabajar juntas. Por aquel entonces, Parise estaba casada, y Karina venía de experiencias amorosas complicadas, lo que hizo que en un principio mantuvieran su relación en secreto. Con el tiempo, la amistad evolucionó hacia un vínculo romántico que se consolidó en 2019 y que en 2023 ya se mostraba más abierto ante el público, aunque siempre manteniendo cierta discreción.

Karina Jelinek y Flor Parise

Los indicios que anticiparon la ruptura entre Karina Jelinek y Flor Parise

El desgaste de la relación estuvo marcado, según fuentes cercanas, por problemas de celos y diferencias personales que fueron acumulándose con los años. A pesar de los planes de boda y del tiempo compartido, la pareja decidió poner punto final a su historia de amor y continuar cada una por su camino. La confirmación de Karina Jelinek refleja que la decisión es definitiva y que no habrá reconciliación en el corto plazo.

Esta separación pone fin a un capítulo importante en la vida de la modelo, que ahora deberá enfocarse en su carrera profesional y en su vida personal de manera independiente, mientras retoma su vida como persona soltera y continúa proyectando su imagen pública con la misma fuerza que la caracterizó durante toda su relación.