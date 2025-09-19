Karina Jelinek confirmó su separación de Flor Parise: cancelaron la boda
Tras seis años de relación, la modelo anunció el fin de su vínculo y su regreso al estado civil de soltera.
Karina Jelinek decidió comunicar oficialmente su separación de Florencia Parise, poniendo fin a una relación que había durado seis años y que estaba marcada por planes de matrimonio que finalmente no se concretarán.
La noticia fue difundida por la propia modelo a través de sus redes sociales, donde escribió: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, despejando cualquier duda sobre su estado civil actual y dejando claro que la ruptura es definitiva.
La relación entre Jelinek y Parise había mostrado signos de desgaste en los últimos meses, con rumores de crisis que circulaban desde hace tiempo. En junio, Karina había hecho referencia en sus redes sociales a “una persona tóxica” de la que buscaba alejarse, aunque luego borró la publicación y aclaró que no se refería a su vida amorosa.
Además, la pareja estuvo envuelta en una polémica cuando Karina denunció que su perrita había sido dejada encerrada, hecho que algunos asociaron con Parise, aunque sin confirmación oficial.
Una historia de amor que no llegó al altar
Karina y Florencia se conocieron en 2017, cuando comenzaron a trabajar juntas. Por aquel entonces, Parise estaba casada, y Karina venía de experiencias amorosas complicadas, lo que hizo que en un principio mantuvieran su relación en secreto. Con el tiempo, la amistad evolucionó hacia un vínculo romántico que se consolidó en 2019 y que en 2023 ya se mostraba más abierto ante el público, aunque siempre manteniendo cierta discreción.
Los indicios que anticiparon la ruptura entre Karina Jelinek y Flor Parise
El desgaste de la relación estuvo marcado, según fuentes cercanas, por problemas de celos y diferencias personales que fueron acumulándose con los años. A pesar de los planes de boda y del tiempo compartido, la pareja decidió poner punto final a su historia de amor y continuar cada una por su camino. La confirmación de Karina Jelinek refleja que la decisión es definitiva y que no habrá reconciliación en el corto plazo.
Esta separación pone fin a un capítulo importante en la vida de la modelo, que ahora deberá enfocarse en su carrera profesional y en su vida personal de manera independiente, mientras retoma su vida como persona soltera y continúa proyectando su imagen pública con la misma fuerza que la caracterizó durante toda su relación.
