Moria Casán habló de los dichos de Guillermo Francella sobre el INCAA: "Vaselina, vaselina"

"Siempre, siempre, siempre se reciben críticas. Si uno está expuesto se reciben críticas. Se recibe a favor, se recibe en contra. Vaselina, vaselina", sentenció la One.

Moria Casán terminó la entrevista diciendo "qué se puede esperar de un burro más que patadas", en referencia a la opinión de Pablo Echarri sobre Guillermo Francella.

Pablo Echarri trató de "burro" a Francella esta semana y aseguró que le "dolieron" las declaraciones del actor de "Casados con hijos" porque tienen peso en el público y son contrarias a la producción de cine y material audiovisual con apoyo del INCAA.