Se reveló qué famosas interpretarán a Moria Casán en su serie
La diva tendrá su biopic y ya se sabe quiénes son las actrices que formarán parte de este proyecto de Netflix.
Durante el último tiempo, se supo que Moria Casán finalmente tendrá su serie, que estará a cargo de Netflix. En esta producción se podrá conocer y apreciar los mayores hitos de la historia de una de las divas más importantes del país.
Una vez que se conocieron algunos detalles de este proyecto, los nombres de las posibles artistas que quiere la plataforma de streaming para que interpreten a la diva comenzaron a circular. Después de tantas especulaciones, se supo que Cecilia Roth y Griselda Siciliani fueron las elegedias para participar de este increíble proyecto.
"Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One", fue la icónica frase que utilizó la plataforma para anunciar la serie biográfica sobre la diva. La publicación fue compartida en la cuenta oficial de X, CheNetflix y acompañó otra frase: “Se viene la serie de ficción inspirada en la vida de La One, amores”, generando gran revuelo en redes sociales.
En medio de esta situación, Cecilia Roth estuvo de invitada a Bondi Live y allí confirmó la noticia, sumando algunos detalles más: "Voy a hacer de Moria... Hay mucho por estudiar porque quiero el alma de Moria". También confirmó otros protagónicos, como la presencia de Griselda Siciliani.
Otro de los nombres que sonó fuerte fue el de Lali Espósito, sin embargo, Cecilia informó que la cantante y la productora se sentaron a hablar pero no hubo acuerdo, por lo que se bajó y deberán negociar con otra artista.
Moria Casán le respondió a Mirtha Legrand por su posición a favor de Susana Giménez: "Nadie tiene códigos"
La tensión entre las divas del espectáculo volvió a generar polémica. Moria Casán no dudó en responderle a Mirtha Legrand, luego de que la conductora manifestara públicamente su apoyo a Susana Giménez.
La polémica se encendió durante el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, quien reveló que recibió un audio exclusivo de Moria opinando sobre el gesto de Mirtha.
“En este caso, Mirtha tuvo código con Susana porque es su amiga, pero en otro momento no lo tuvo”, lanzó Moria, aludiendo a un episodio en el que, según su versión, Legrand no habría actuado con la misma lealtad hacia la diva de los teléfonos.
En su mensaje, Casán recordó una mesa televisiva en la que Laurita Fernández fue invitada justo cuando se preparaba para reemplazar a Griselda Siciliani en una obra producida por Susana.
“Mirtha la llevó y se puso de su lado, en contra de Susana. La expuso”, afirmó. Para Moria, este tipo de actitudes no son inocentes, sino que responden a intereses circunstanciales: “Algunas veces se tiene código y otras no. Depende del rating, del momento y de la situación”.
Fiel a su estilo, La One cerró su reflexión con una frase que no pasó desapercibida: “El televisor es un electrodoméstico, nadie tiene códigos con un aparato que es igual a un lavarropas y a una licuadora, mi amor”. Con esa metáfora, volvió a dejar en evidencia su mirada crítica sobre los vínculos en el mundo del espectáculo.
Mientras tanto, el conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano continúa dando que hablar, y ahora suma un nuevo capítulo protagonizado por dos figuras históricas del entretenimiento argentino. Como siempre, Moria no se guarda nada.
