Se reveló qué famosas interpretarán a Moria Casán en su serie

Moria Casán le respondió a Mirtha Legrand por su posición a favor de Susana Giménez: "Nadie tiene códigos"

La tensión entre las divas del espectáculo volvió a generar polémica. Moria Casán no dudó en responderle a Mirtha Legrand, luego de que la conductora manifestara públicamente su apoyo a Susana Giménez.

La polémica se encendió durante el programa Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, quien reveló que recibió un audio exclusivo de Moria opinando sobre el gesto de Mirtha.

“En este caso, Mirtha tuvo código con Susana porque es su amiga, pero en otro momento no lo tuvo”, lanzó Moria, aludiendo a un episodio en el que, según su versión, Legrand no habría actuado con la misma lealtad hacia la diva de los teléfonos.

En su mensaje, Casán recordó una mesa televisiva en la que Laurita Fernández fue invitada justo cuando se preparaba para reemplazar a Griselda Siciliani en una obra producida por Susana.

“Mirtha la llevó y se puso de su lado, en contra de Susana. La expuso”, afirmó. Para Moria, este tipo de actitudes no son inocentes, sino que responden a intereses circunstanciales: “Algunas veces se tiene código y otras no. Depende del rating, del momento y de la situación”.

Fiel a su estilo, La One cerró su reflexión con una frase que no pasó desapercibida: “El televisor es un electrodoméstico, nadie tiene códigos con un aparato que es igual a un lavarropas y a una licuadora, mi amor”. Con esa metáfora, volvió a dejar en evidencia su mirada crítica sobre los vínculos en el mundo del espectáculo.

Mientras tanto, el conflicto entre Susana Giménez y Graciela Alfano continúa dando que hablar, y ahora suma un nuevo capítulo protagonizado por dos figuras históricas del entretenimiento argentino. Como siempre, Moria no se guarda nada.