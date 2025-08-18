Ciclogénesis en el AMBA: cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas fuertes
Se espera la llegada de lluvias y tormentas en Buenos Aires, por lo que hay alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Cuándo y dónde impactará.
Es inminente la llegada de la nueva ciclogénesis al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias y tormentas fuertes, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía alertas amarilla y naranja para diferentes zonas de la Ciudad y el conurbano.
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, "la atmósfera presenta un nivel de humedad tan alto que es muy alta la probabilidad de tener tormentas fuertes". El portal meteorológico adelanta que en algún momento del martes, alguna localidad del AMBA podría registrar tormentas localmente fuertes, con abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas de viento y ocasional caída de granizo.
En este marco, se esperan dos momentos de mayor riesgo por la ciclogénesis: el primero el martes por la tarde, previo al pasaje del ciclón, y el segundo el miércoles por la tarde.
Al respecto, el SMN mantenía una alerta amarillo para este martes, junto a un informe que indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Al mismo tiempo, rige un alerta naranja por lluvias. Este aviso anticipa que el área será afectada por precipitaciones con algunos periodos fuertes, con valores acumulados de entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.
Qué zonas serán afectadas por la ciclogénesis en el AMBA
El alerta amarillo por tormentas del SMN alcanza este martes en horas de la mañana a la Ciudad de Buenos Aires, y toda la zona oeste, norte y sur del conurnbano, junto a todo el norte de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, para la tarde del martes rige el alerta naranja por lluvias fuertes, que incluye a zonas de la costa bonaerense y del centro de la Provincia.
Mapa en vivo de la ciclogénesis
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario