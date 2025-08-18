Ciclogénesis en el AMBA: cuáles serán las zonas más afectadas por las lluvias y tormentas fuertes

Qué zonas serán afectadas por la ciclogénesis en el AMBA

El alerta amarillo por tormentas del SMN alcanza este martes en horas de la mañana a la Ciudad de Buenos Aires, y toda la zona oeste, norte y sur del conurnbano, junto a todo el norte de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, para la tarde del martes rige el alerta naranja por lluvias fuertes, que incluye a zonas de la costa bonaerense y del centro de la Provincia.

image

Mapa en vivo de la ciclogénesis

