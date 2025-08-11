Moria Casán elogió la relación de Mauro Icardi y la China Suárez: "Leche gratis"
Durante una entrevista tras su obra de teatro, la One aseguró que el amor de ellos es inmenso y admirable. Los detalles de sus declaraciones.
La China Suárez y Mauro Icardi continúan su vida en Estambul lejos de todos los escándalos. Sin embargo, el triángulo amoroso que completan con Wanda Nara sigue siendo tema de conversación en los medios argentinos. Es más, llegan a tal punto que recientemente Moria Casán fue quien se despachó sobre la pareja con su conocida y filosa "lengua karateka".
Invitada en el programa Infama, Moria no solo habló de su nueva obra de teatro, Cuestión de Género, sino también de la farándula argentina, centrándose en el polémico romance de Icardi y la China, pero dejando una sorpresa en sus declaraciones: es partidaria de este romance.
Con su habitual estilo, Moria aseguró que "el amor siempre gana en el caso de Icardi y la China… ¡Lo que han hecho esos chicos! No solamente han construido una nueva familia, el amor pudo con todo. (…) Pienso que es un amor que los sobrepasa".
La One agregó que, para ella, Wanda Nara se encuentra "muy dolida" por la situación y por eso hay tanta polémica. Moria analizó la dinámica de la relación entre Wanda e Icardi, afirmando: “Yo creo igual que Wanda está lastimada porque ella, como mujer, lo armó a Icardi. Lo armó a su manera y le salió un hábil declarante y un tipo jodido, porque él es un jodido, se nota. Pero el tipo aprendió todo de ella, se enamoró de ella… después se materializa la relación, tiene un hijo”.
La teoría de Moria Casán sobre la relación entre Icardi y la China Suárez
Tras aquellas declaraciones, Moria profundizó en su teoría sobre el vínculo de Icardi y Wanda: “El tipo aprende todo de ella y después el mismo tipo que ella armó en arcilla se le va encima, tiene todas las herramientas y las herramientas que le mandó Wanda para mantenerse en el mundo y lo que nunca se imaginó”.
La mediática opinó que la relación con la China no es un acto de venganza, a diferencia de lo que se ha especulado en los medios. A pesar de su interés inicial, Moria aseguró que está "harta de la ‘novela turca’". Explicó que ya no consume más contenido sobre el tema, porque no le gusta y le parece que Wanda ha logrado "humillar a todo el mundo".
Con su característico sarcasmo, Moria concluyó: "porque si hace nueve meses que están todos los programas dependiendo de ella, les rinde y siguen sacando leche… ¿Para qué vas a comprar una vaca si tenés la leche gratis?”.
